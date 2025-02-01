Протести у Словаччині. ГУР відповіло на цинічні звинувачення Фіцо

Головне управління розвідки України прокоментувало скандальні заяви словацького прем’єра Роберта Фіцо, який звинуватив бійців "Грузинського легіону" у причетності до протестів у Словаччині.

ГУР відреагувало на звинувачення Фіцо

Українські розвідники звертають увагу на те, що 31 січня представники словацької влади озвучили звинувачення на адресу ГУР.

Офіційна Братислава почала публічно брехати, що нібито воїни "підпорядкованого" ГУР МО України Грузинського національного легіону були причетними до організації протестів у Словаччині з метою підготовки до державного перевороту.

На цьому тлі воєнна розвідка України ретельно проаналізувала висунуті звинувачення.

Що важливо розуміти, подібні гібридні та інформаційні операції націлені на підрив ситуації в Європі, сіяння розбрату як всередині держав, так і між європейськими союзниками, — є надзвичайно серйозною загрозою для України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України офіційно повідомляє, що в його структурі немає підрозділу під назвою «Грузинський національний легіон». Що стосується Міжнародного Легіону ГУР МО України, він є багатонаціональним підрозділом активних дій, який бере безпосередню участь в боях з російськими окупаційними військами на найгарячіших ділянках фронту і, звісно, не проводить жодних гібридних дій на території держав Євросоюзу. Поширити

Воєнна розвідка України рішуче відкидає неправдиві звинувачення в організації неправомірних дій у Словацькій Республіці.

ГУР вказало на головне джерело розбрату на міжнародній арені

Українські розвідники нагадують про те, що саме країна-агресорка Росія не полишає спроб посіяти розбрат між країнами Вільного світу.

У межах своєї гібридної стратегії вона дискредитує європейських політиків, втручається у демократичні вибори, організовує вуличні беззаконня, а також регулярно здійснює політичні вбивства на території Європи.

Що стосується діяльності ГУР МО України, то воєнна розвідка перебуває в постійному контакті та співпраці з колегами з країн НАТО, дотримується принципів доброчесної співпраці та партнерства.

ГУР завжди працює на благо спільної безпеки та подолання викликів, що поставила перед країнами Європи розв’язана Росією повномасштабна війна, зокрема інформаційна компонента російської агресії. Поширити

Українська розвідка закликає європейських лідерів бути максимально відповідальними за свої слова, особливо — за звинувачення на адресу дружніх країн, щоби не давати жодних підстав для ворожої пропаганди.