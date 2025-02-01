Протести у Словаччині. ГУР відповіло на цинічні звинувачення Фіцо

Головне управління розвідки України прокоментувало скандальні заяви словацького прем’єра Роберта Фіцо, який звинуватив бійців "Грузинського легіону" у причетності до протестів у Словаччині.
Головні тези:
- Звинувачення словацького прем’єра щодо участі бійців ГУР в протестах у Словаччині є неправдивими.
- Росія активно використовує гібридні стратегії для втручання у справи країн Європи та сіяння розбрату.
- Українська розвідка закликає європейських лідерів бути обережними у висловлюваннях та не вдаватися до безпідставних звинувачень.
ГУР відреагувало на звинувачення Фіцо
Українські розвідники звертають увагу на те, що 31 січня представники словацької влади озвучили звинувачення на адресу ГУР.
Офіційна Братислава почала публічно брехати, що нібито воїни "підпорядкованого" ГУР МО України Грузинського національного легіону були причетними до організації протестів у Словаччині з метою підготовки до державного перевороту.
На цьому тлі воєнна розвідка України ретельно проаналізувала висунуті звинувачення.
Що важливо розуміти, подібні гібридні та інформаційні операції націлені на підрив ситуації в Європі, сіяння розбрату як всередині держав, так і між європейськими союзниками, — є надзвичайно серйозною загрозою для України.
Воєнна розвідка України рішуче відкидає неправдиві звинувачення в організації неправомірних дій у Словацькій Республіці.
ГУР вказало на головне джерело розбрату на міжнародній арені
Українські розвідники нагадують про те, що саме країна-агресорка Росія не полишає спроб посіяти розбрат між країнами Вільного світу.
У межах своєї гібридної стратегії вона дискредитує європейських політиків, втручається у демократичні вибори, організовує вуличні беззаконня, а також регулярно здійснює політичні вбивства на території Європи.
Що стосується діяльності ГУР МО України, то воєнна розвідка перебуває в постійному контакті та співпраці з колегами з країн НАТО, дотримується принципів доброчесної співпраці та партнерства.
Українська розвідка закликає європейських лідерів бути максимально відповідальними за свої слова, особливо — за звинувачення на адресу дружніх країн, щоби не давати жодних підстав для ворожої пропаганди.
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