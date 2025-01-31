Командиру “Грузинського легіону” Мамуці Мамулашвілі, який воює у складі ЗСУ проти Росії, заборонили в'їзд в Словаччину.
Головні тези:
- Протести у Словаччині, що були спровоковані проросійською політикою прем'єра Фіцо, влада країни пов'язала з Грузинським легіоном.
- Заборона в'їзду до Словаччини командиру легіону та іншим особам базується на обвинуваченнях у співпраці з опозицією.
Фіцо “призначив” винних у протестах в Словаччині
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що за протестами в його країні нібито стоїть "Грузинський національний легіон", що входить до складу Збройних сил України.
Видання Dennik M зазначає, що Штасселова познайомилася з Мамулашвілі на обговоренні його книги майже два роки тому, а Шимечка брав участь в експедиції, яка передала легіону машини швидкої допомоги та гуманітарну допомогу від громадян Словаччини.
Міністр внутрішніх справ Матуш Шутай-Ешток повідомив, що Мамулашвілі та ще дев'ятьом людям заборонено в'їзд до Словаччини. У Словацькій інформаційній службі кажуть, що нібито підтвердили особисті та економічні зв’язки легіону з громадським сектором та опозицією.
Протести у Словаччині
Наприкінці 2024 року по всій країні десятки тисяч людей вийшли на антиурядові протести. Однією з причин стала проросійська політика прем'єра Фіцо.
Раніше Фіцо назвав президента України Володимира Зеленського "ворогом" Словаччини, який нібито спричинив їй проблеми.
Влада в Грузії окупована РФ
У 2014 році Мамука Мамулашвілі створив “Грузинський національний легіон”. Головною метою є допомога українському народу зберегти свою незалежність. “Грузинський легіон” став одним з найбільших іноземних військових формувань в Україні.
Мамука розповів Online.UA, чому грузинські добровольці воюють за Україну, скільки кримінальних справ на них відкрили у Росії, як ФСБ працює у його рідній країні та чому перемога України важлива для Грузії.
Росія змогла вкласти величезні фінанси у політичний напрямок Грузії. Грузинські колаборанти, як колишній прем'єр-міністр Іванішвілі, проникли у грузинську політику за допомогою обіцянок, що влада буде лобіювати вступ Грузії до НАТО та Євросоюзу.
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