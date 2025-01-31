Фіцо цинічно звинуватив "Грузинський легіон" в організації протестів у Словаччині

Командиру “Грузинського легіону” Мамуці Мамулашвілі, який воює у складі ЗСУ проти Росії, заборонили в'їзд в Словаччину.

Фіцо “призначив” винних у протестах в Словаччині

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що за протестами в його країні нібито стоїть "Грузинський національний легіон", що входить до складу Збройних сил України.

Фіцо показав фото командира легіону Мамуки Мамулашвілі з Люсі Штасселовою з ініціативи "Мир для України" та коментатором Denník N Мартіном Шимечкою. Поширити

Видання Dennik M зазначає, що Штасселова познайомилася з Мамулашвілі на обговоренні його книги майже два роки тому, а Шимечка брав участь в експедиції, яка передала легіону машини швидкої допомоги та гуманітарну допомогу від громадян Словаччини.

Міністр внутрішніх справ Матуш Шутай-Ешток повідомив, що Мамулашвілі та ще дев'ятьом людям заборонено в'їзд до Словаччини. У Словацькій інформаційній службі кажуть, що нібито підтвердили особисті та економічні зв’язки легіону з громадським сектором та опозицією.

Протести у Словаччині

Наприкінці 2024 року по всій країні десятки тисяч людей вийшли на антиурядові протести. Однією з причин стала проросійська політика прем'єра Фіцо.

Днями стало відомо, що зі Словаччини хочуть депортувати українця. Причиною видворення назвали "загрозу державного перевороту". Поширити

Раніше Фіцо назвав президента України Володимира Зеленського "ворогом" Словаччини, який нібито спричинив їй проблеми.

Мамука Мамулашвілі

Влада в Грузії окупована РФ

У 2014 році Мамука Мамулашвілі створив “Грузинський національний легіон”. Головною метою є допомога українському народу зберегти свою незалежність. “Грузинський легіон” став одним з найбільших іноземних військових формувань в Україні.

Мамука розповів Online.UA, чому грузинські добровольці воюють за Україну, скільки кримінальних справ на них відкрили у Росії, як ФСБ працює у його рідній країні та чому перемога України важлива для Грузії.

Росія змогла вкласти величезні фінанси у політичний напрямок Грузії. Грузинські колаборанти, як колишній прем'єр-міністр Іванішвілі, проникли у грузинську політику за допомогою обіцянок, що влада буде лобіювати вступ Грузії до НАТО та Євросоюзу.