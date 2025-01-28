Я не люблю його. Фіцо знайшов нового "ворога" для Словаччини

Словацький премʼєр Роберт Фіцо безсоромно бреше, що український лідер Володимир Зеленський став “ворогом” Словаччини, оскільки, мовляв, зупинив транзит російського газу.

Фіцо продовжує зводити наклеп на Зеленського

З новою цинічною заявою проросійський політик виступив під час засідання комітету з питань економіки словацького парламенту.

Фіцо відреагував на останню заяву президента України, який заговорив про можливий транзит газу з Азербайджану до європейських держав.

Словацький премʼєр-міністр збрехав, що Володимиру Зеленському більше нічого не лишається, "окрім як говорити про якийсь газ з Азербайджану", а сам він "надуває бульбашки, тому що думає, що ця бульбашка звільнить його від ухвалення важких рішень".

Наш ворог — Зеленський. Зеленський спричинив проблеми, які ми маємо. Я не люблю його, тому що він завдає шкоди Словаччині. Роберт Фіцо Премʼєр-міністр Словаччини

За його словами, Словаччина вважає "найбільш реалістичним" варіантом лише відновлення транзиту російського газу.

Словацька опозиція підтримує Зеленського та Україну

Як уже згадувалося раніше, Роберт Фіцо також накинувся на українського лідера, який публічно підтримав протести проти політики уряду Словаччини, які пройшли 24 січня.

Президент України, реагуючи протести в Словаччині, написав у себе в X (Twitter): "Братислава — не Москва, Словаччина — це Європа".

За словами поплічника Путіна, що йому було смішно, коли він побачив це.

Роберт Фіцо також збрехав, що це "неадекватне втручання у внутрішні справи Словацької Республіки" з боку Зеленського.