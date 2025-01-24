У Братиславі відбувся масштабний протест проти проросійської політики Фіцо

Десятки тисяч протестувальників зібралися на центральній площі словацької столиці Братислави 24 січня. Словаки висловилися проти зближення політики прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо з Росією.

Словаки вимагають відставки Фіцо

За оцінками організаторів, на акцію на площі Свободи в Братиславі прийшли 60 тис людей, що приблизно в чотири рази більше, ніж під час останнього протесту два тижні тому.

Протестувальники вигукували «Досить Фіцо» та «Ми — Європа».

Загалом подібні демонстрації також відбулися у 20 інших містах центральноєвропейської країни.

У більшості словацьких міст на протести вийшли кілька тисяч людей. У Кошице, наприклад, медіа нарахували 15 тисяч учасників.

Протест у Братиславі

Також повідомляється, що в окремих містах анонсували контракції під гаслом "Словаччина — не Україна". У Братиславі на таку акцію прийшло близько 40 людей.

Мітинг проти Фіцо у Братиславі

Фіцо боїться “словацького Майдану”

Зазначається, що раніше цього тижня уряд звинуватив опозицію у «спробі викликати хаос».

Також уряд планує «нові превентивні заходи безпеки», адже, за словами самого Фіцо, опозиція планує ескалацію протестів в рамках спроби незаконного повалення уряду, зокрема шляхом захоплення державних будівель. Поширити

Опозиційні політичні партії та громадські групи, які організовують протести, відкинули ці звинувачення, заявивши, що вони спрямовані на те, щоб відвернути увагу від політичних проблем, які крихка урядова коаліція не може вирішити.

Останній раунд протестів відбувся після того, як Фіцо приватно відвідав Москву в грудні, щоб зустрітися з лідером Росії Володимиром Путіним.

Як повідомляв Укрінформ, опозиційні партії «Прогресивна Словаччина» (PS), «Свобода і солідарність» (SaS) і «Християнські демократи» (KDH) 21 січня знову подали пропозицію про вотум недовіри уряду прем’єр-міністра Роберта Фіцо.