У Братиславі відбувся масштабний протест проти проросійської політики Фіцо
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У Братиславі відбувся масштабний протест проти проросійської політики Фіцо

Протест
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Джерело:  Reuters

Десятки тисяч протестувальників зібралися на центральній площі словацької столиці Братислави 24 січня. Словаки висловилися проти зближення політики прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо з Росією.

Головні тези:

  • Десятки тисяч словаків вийшли на протести у Братиславі проти проросійської політики Фіцо.
  • Учасники акції вимагають відставки прем’єр-міністра та виражають підтримку спрямованість на Європу.
  • Протести пройшли у 20 інших містах Словаччини, де також було висловлене незадоволення політикою Фіцо.
  • Фіцо боїться можливості появи словацького Майдану та анонсує превентивні заходи безпеки.
  • Опозиція відкидає звинувачення у спробі створення хаосу, наголошуючи на вирішенні політичних проблем уряду.

Словаки вимагають відставки Фіцо

За оцінками організаторів, на акцію на площі Свободи в Братиславі прийшли 60 тис людей, що приблизно в чотири рази більше, ніж під час останнього протесту два тижні тому.

Протестувальники вигукували «Досить Фіцо» та «Ми — Європа».

Загалом подібні демонстрації також відбулися у 20 інших містах центральноєвропейської країни.

У більшості словацьких міст на протести вийшли кілька тисяч людей. У Кошице, наприклад, медіа нарахували 15 тисяч учасників.

Протест у Братиславі

Також повідомляється, що в окремих містах анонсували контракції під гаслом "Словаччина — не Україна". У Братиславі на таку акцію прийшло близько 40 людей.

Мітинг проти Фіцо у Братиславі

Фіцо боїться “словацького Майдану”

Зазначається, що раніше цього тижня уряд звинуватив опозицію у «спробі викликати хаос».

Також уряд планує «нові превентивні заходи безпеки», адже, за словами самого Фіцо, опозиція планує ескалацію протестів в рамках спроби незаконного повалення уряду, зокрема шляхом захоплення державних будівель.

Опозиційні політичні партії та громадські групи, які організовують протести, відкинули ці звинувачення, заявивши, що вони спрямовані на те, щоб відвернути увагу від політичних проблем, які крихка урядова коаліція не може вирішити.

Останній раунд протестів відбувся після того, як Фіцо приватно відвідав Москву в грудні, щоб зустрітися з лідером Росії Володимиром Путіним.

Як повідомляв Укрінформ, опозиційні партії «Прогресивна Словаччина» (PS), «Свобода і солідарність» (SaS) і «Християнські демократи» (KDH) 21 січня знову подали пропозицію про вотум недовіри уряду прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

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