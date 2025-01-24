В Братиславе прошел масштабный протест против пророссийской политики Фицо

Десятки тысяч протестующих собрались на центральной площади словацкой столицы Братиславы 24 января. Словаки высказались против сближения политики премьер-министра страны Роберта Фицо с Россией.
Главные тезисы
- Десятки тысяч словаков вышли на протесты в Братиславе против пророссийской политики Фицо, требуя его отставки и поддерживая направленность на Европу.
- Оппозиционные политические партии отвергли обвинения в попытке вызвать хаос и захватить государственные здания, утверждая, что их цель - решение политических проблем страны.
- Протесты прошли не только в Братиславе, но и в 20 других городах Словакии, где также было выражено недовольство политикой Фицо.
- Фицо опасается возможности словацкого Майдана и анонсирует превентивные меры безопасности, планируя новые действия в ответ на протесты.
- Последний раунд протестов начался после встречи Фицо с Путиным в Москве, когда оппозиционные партии вновь выдвинули предложение о вотуме недоверия правительству.
Словаки требуют отставки Фицо
По оценкам организаторов, на акцию на площади Свободы в Братиславе пришли 60 тыс. человек, что примерно в четыре раза больше, чем во время последнего протеста две недели назад.
Протестующие восклицали «Довольно Фицо» и «Мы — Европа».
В целом подобные демонстрации также прошли в 20 других городах центральноевропейской страны.
В большинстве словацких городов на протесты вышли несколько тысяч человек. В Кошице, например, медиа насчитали 15 тысяч участников.
Также сообщается, что в отдельных городах анонсировали контракции под лозунгом "Словакия — не Украина". В Братиславе на такую акцию пришли около 40 человек.
Фицо боится "словацкого Майдана"
Отмечается, что ранее на этой неделе правительство обвинило оппозицию в попытке вызвать хаос.
Оппозиционные политические партии и общественные группы, организующие протесты, отвергли эти обвинения, заявив, что они направлены на то, чтобы отвлечь внимание от политических проблем, которые хрупкая правительственная коалиция не может решить.
Последний раунд протестов состоялся после того, как Фицо приватно посетил Москву в декабре, чтобы встретиться с лидером России Владимиром Путиным.
Как сообщал Укринформ, оппозиционные партии "Прогрессивная Словакия" (PS), "Свобода и солидарность" (SaS) и "Христианские демократы" (KDH) 21 января снова подали предложение о вотуме недоверия правительству премьер-министра Роберта Фицо.
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