В Братиславе прошел масштабный протест против пророссийской политики Фицо

Десятки тысяч протестующих собрались на центральной площади словацкой столицы Братиславы 24 января. Словаки высказались против сближения политики премьер-министра страны Роберта Фицо с Россией.

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По оценкам организаторов, на акцию на площади Свободы в Братиславе пришли 60 тыс. человек, что примерно в четыре раза больше, чем во время последнего протеста две недели назад.

Протестующие восклицали «Довольно Фицо» и «Мы — Европа».

В целом подобные демонстрации также прошли в 20 других городах центральноевропейской страны.

В большинстве словацких городов на протесты вышли несколько тысяч человек. В Кошице, например, медиа насчитали 15 тысяч участников.

Протест в Братиславе

Также сообщается, что в отдельных городах анонсировали контракции под лозунгом "Словакия — не Украина". В Братиславе на такую акцию пришли около 40 человек.

Митинг против Фицо в Братиславе

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Отмечается, что ранее на этой неделе правительство обвинило оппозицию в попытке вызвать хаос.

Также правительство планирует «новые превентивные меры безопасности», ведь, по словам самого Фицо, оппозиция планирует эскалацию протестов в рамках попытки незаконного свержения правительства, в частности, путем захвата государственных зданий. Поделиться

Оппозиционные политические партии и общественные группы, организующие протесты, отвергли эти обвинения, заявив, что они направлены на то, чтобы отвлечь внимание от политических проблем, которые хрупкая правительственная коалиция не может решить.

Последний раунд протестов состоялся после того, как Фицо приватно посетил Москву в декабре, чтобы встретиться с лидером России Владимиром Путиным.

Как сообщал Укринформ, оппозиционные партии "Прогрессивная Словакия" (PS), "Свобода и солидарность" (SaS) и "Христианские демократы" (KDH) 21 января снова подали предложение о вотуме недоверия правительству премьер-министра Роберта Фицо.