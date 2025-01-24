Фицо обвиняет Украину в кибератаке на страховую компанию Словакии
Категория
Мир
Дата публикации

Фицо обвиняет Украину в кибератаке на страховую компанию Словакии

Фицо
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Источник:  Dennik N

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Украину в причастности к кибератаке на национальную страховую компанию его страны.

Главные тезисы

  • Фицо обвиняет Украину в кибератаке на страховую компанию Словакии.
  • Украина отрицает причастность к инциденту, который связан с фишинговой атакой на конфиденциальные данные.

Фицо нашел виновных в хакерской атаке на страховую компанию Словакии

Фицо заявил о начавшейся в полдень кибератаке и отметил, что под угрозой может быть, например, функционирование eRecept или доступ к медицинской помощи кардиологических или онкологических пациентов.

В случае успеха это сделает невозможным оказание медицинской помощи в Словакии. По состоянию на сегодняшний день мы успешно отбиваем атаку, но мы не можем полностью оценить, что произойдет в ближайшие минуты и часы.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии

Он назвал кибератаку "частью хрестоматийного примера того, как ликвидируются непокорные правительства, имеющие другой взгляд на некоторые вещи", и заявил о причастности к ней Украины.

По словам Фицо, "эта деятельность осуществляется лидерами оппозиции, неправительственными организациями, организованными иностранными государствами, иностранными инструкторами и средствами массовой информации".

Сайт страховой компании и ее мобильное приложение работают, представитель страховой компании сказала журналистам, что не может ничего подтвердить или опровергнуть.

В то же время Denník N отмечает, что на самом деле речь идет не о кибератаке против национальной страховой компании Словакии, а о фишинге, то есть попытке мошенническим путем получить конфиденциальную информацию.

Словацкие психиатры предлагают Фицо уйти в отставку

В Словакии по меньшей мере 155 психиатров подписали открытое письмо премьер-министру страны Роберту Фицо, в котором было предложено рассмотреть вопрос отставки через его агрессивную и поляризационную риторику и внешнеполитическую позицию, противоречащую политике ЕС и НАТО.

Мы надеемся на вашу способность к самоанализу и возможность исправить свое политическое поведение, включая рассмотрение вопроса об уходе из политики высокого уровня, говорится в письме.

По словам психиатров, нынешнее поведение Фицо вызывает разочарование и недовольство значительной части населения Словакии, побуждая все большее число людей рассматривать возможность покинуть страну.

Они обвинили его в авторитарности, манипулировании фактами, лжи и нападениях на журналистов, представителей общественности и политических оппонентов.

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