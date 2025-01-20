В Словакии по меньшей мере 155 психиатров подписали открытое письмо премьер-министру страны Роберту Фицо, в котором было предложено рассмотреть вопрос отставки через его агрессивную и поляризационную риторику и внешнеполитическую позицию, противоречащую политике ЕС и НАТО.

Словацкие психиатры предлагают Фицо уйти в отставку

Мы надеемся на вашу способность к самоанализу и возможность исправить свое политическое поведение, включая рассмотрение вопроса об уходе из политики высокого уровня, говорится в письме.

По словам психиатров, нынешнее поведение Фицо вызывает разочарование и недовольство значительной части населения Словакии, побуждая все большее число людей рассматривать возможность покинуть страну.

Они обвинили его в авторитарности, манипулировании фактами, лжи и нападениях на журналистов, представителей общественности и политических оппонентов. Поделиться

Также специалисты отметили его внешнеполитические инициативы, которые часто прямо противоречат инициативам ЕС и НАТО. В частности, по их словам, в вопросе войны России против Украины Фицо не понимает, кто агрессор, а кто жертва.

Отмечается, что позиция Фицо по отношению к России становится все более проблематичной, особенно после того, как он посетил нелегитимного президента России Владимира Путина и угрожал Украине за прекращение транзита газа.

Фицо набросился на словацких психиатров с обвинениями

Фицо в своем ответе на это письмо заявил, что его инициаторы "грубо злоупотребляют своей профессией в политических целях".

Он сказал, что они «присоединились к той стороне словацкой политической сцены, которая исключает фундаментальную демократическую основу, то есть результаты свободных парламентских выборов».

Я ни одной секунды не сомневаюсь, что вы поддержите попытку оппозиции создать «словацкий Майдан», над которым словацкая оппозиция при полной поддержке финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и антисловацких СМИ упорно работает. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

Ранее премьер Словакии Фицо пожаловался Олафу Шольцу на Зеленского, который не ответил на приглашение встретиться в Давосе и пригрозил «мерами» в случае невозобновления поставок российского газа.