В Словакии по меньшей мере 155 психиатров подписали открытое письмо премьер-министру страны Роберту Фицо, в котором было предложено рассмотреть вопрос отставки через его агрессивную и поляризационную риторику и внешнеполитическую позицию, противоречащую политике ЕС и НАТО.
Главные тезисы
- Более 150 психиатров в Словакии требуют отставки премьера Фицо из-за его агрессивной риторики и неприятия инициатив ЕС и НАТО.
- Специалисты возмущены авторитарностью, манипуляциями фактами и внешнеполитическими действиями Фицо, противоречащими международным стандартам.
- Позиция Фицо по отношению к России вызывает все большее недовольство и разочарование в Словакии.
- Ответ премьера на письмо психиатров вызвал обвинения в политической манипуляции и противостоянии демократическим ценностям.
Словацкие психиатры предлагают Фицо уйти в отставку
Мы надеемся на вашу способность к самоанализу и возможность исправить свое политическое поведение, включая рассмотрение вопроса об уходе из политики высокого уровня, говорится в письме.
По словам психиатров, нынешнее поведение Фицо вызывает разочарование и недовольство значительной части населения Словакии, побуждая все большее число людей рассматривать возможность покинуть страну.
Также специалисты отметили его внешнеполитические инициативы, которые часто прямо противоречат инициативам ЕС и НАТО. В частности, по их словам, в вопросе войны России против Украины Фицо не понимает, кто агрессор, а кто жертва.
Отмечается, что позиция Фицо по отношению к России становится все более проблематичной, особенно после того, как он посетил нелегитимного президента России Владимира Путина и угрожал Украине за прекращение транзита газа.
Фицо набросился на словацких психиатров с обвинениями
Фицо в своем ответе на это письмо заявил, что его инициаторы "грубо злоупотребляют своей профессией в политических целях".
Он сказал, что они «присоединились к той стороне словацкой политической сцены, которая исключает фундаментальную демократическую основу, то есть результаты свободных парламентских выборов».
Ранее премьер Словакии Фицо пожаловался Олафу Шольцу на Зеленского, который не ответил на приглашение встретиться в Давосе и пригрозил «мерами» в случае невозобновления поставок российского газа.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-