У Словаччині щонайменше 155 психіатрів підписали відкритого листа прем’єр-міністру країни Роберту Фіцо, у якому запропонували розглянути питання відставки через його агресивну й поляризаційну риторику та зовнішньополітичну позицію, що суперечить політиці ЄС і НАТО.

Словацькі психіатри пропонують Фіцо піти у відставку

Ми сподіваємося на вашу здатність до самоаналізу і можливість виправити свою політичну поведінку, включаючи розгляд питання про відхід із політики високого рівня, — йдеться в листі.

За словами психіатрів, нинішня поведінка Фіцо викликає розчарування та незадоволення значної частини населення Словаччини, спонукаючи все більше людей розглядати можливість покинути країну.

Вони звинуватили його в авторитарності, маніпулюванні фактами, брехні та нападах на журналістів, представників громадськості та політичних опонентів. Поширити

Також фахівці вказали на його зовнішньополітичні ініціативи, які часто прямо суперечать ініціативам ЄС і НАТО. Зокрема, за їхніми словами, у питанні війни Росії проти України Фіцо не розуміє, хто є агресором, а хто жертвою.

Зазначається, що позиція Фіцо щодо Росії стає все більш проблематичною, особливо після того, як він відвідав нелегітимного президента Росії Володимира Путіна і погрожував Україні за припинення транзиту газу.

Фіцо накинувся на словацьких психіатрів зі звинуваченнями

Фіцо у своїй відповіді на цей лист заявив, що його ініціатори «грубо зловживають своєю професією у політичних цілях».

Він сказав, що вони «приєдналися до тієї сторони словацької політичної сцени, яка відкидає фундаментальну демократичну основу, тобто результати вільних парламентських виборів».

Я жодної секунди не сумніваюся, що ви підтримаєте спробу опозиції створити «словацький Майдан», над яким словацька опозиція за повної підтримки неурядових організацій, що фінансуються з-за кордону, і антисловацьких ЗМІ, наполегливо працює. Роберт Фіцо Прем’єр-міністр Словаччини

Раніше прем’єр Словаччини Фіцо поскаржився Олафу Шольцу на Зеленського, який не відповів на запрошення зустрітися в Давосі та пригрозив «заходами» в разі невідновлення постачання російського газу.