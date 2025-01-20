Понад 150 словацьких психіатрів закликали Фіцо піти у відставку

У Словаччині щонайменше 155 психіатрів підписали відкритого листа прем’єр-міністру країни Роберту Фіцо, у якому запропонували розглянути питання відставки через його агресивну й поляризаційну риторику та зовнішньополітичну позицію, що суперечить політиці ЄС і НАТО.
Головні тези:
- Понад 150 психіатрів у Словаччині закликали прем'єра Фіцо піти у відставку через агресивну риторику та несприйняття ініціатив ЄС і НАТО.
- Фахівці обурені авторитарністю і маніпуляціями фактами Фіцо, а також його зовнішньополітичними діями, що суперечать міжнародним стандартам.
- У відповідь на виклик психіатрів Фіцо звинуватив їх у політичній маніпуляції та протистоянні демократичним цінностям.
Словацькі психіатри пропонують Фіцо піти у відставку
Ми сподіваємося на вашу здатність до самоаналізу і можливість виправити свою політичну поведінку, включаючи розгляд питання про відхід із політики високого рівня, — йдеться в листі.
За словами психіатрів, нинішня поведінка Фіцо викликає розчарування та незадоволення значної частини населення Словаччини, спонукаючи все більше людей розглядати можливість покинути країну.
Також фахівці вказали на його зовнішньополітичні ініціативи, які часто прямо суперечать ініціативам ЄС і НАТО. Зокрема, за їхніми словами, у питанні війни Росії проти України Фіцо не розуміє, хто є агресором, а хто жертвою.
Зазначається, що позиція Фіцо щодо Росії стає все більш проблематичною, особливо після того, як він відвідав нелегітимного президента Росії Володимира Путіна і погрожував Україні за припинення транзиту газу.
Фіцо накинувся на словацьких психіатрів зі звинуваченнями
Фіцо у своїй відповіді на цей лист заявив, що його ініціатори «грубо зловживають своєю професією у політичних цілях».
Він сказав, що вони «приєдналися до тієї сторони словацької політичної сцени, яка відкидає фундаментальну демократичну основу, тобто результати вільних парламентських виборів».
Раніше прем’єр Словаччини Фіцо поскаржився Олафу Шольцу на Зеленського, який не відповів на запрошення зустрітися в Давосі та пригрозив «заходами» в разі невідновлення постачання російського газу.
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