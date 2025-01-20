Понад 150 словацьких психіатрів закликали Фіцо піти у відставку
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Понад 150 словацьких психіатрів закликали Фіцо піти у відставку

Фіцо
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Джерело:  Euractiv

У Словаччині щонайменше 155 психіатрів підписали відкритого листа прем’єр-міністру країни Роберту Фіцо, у якому запропонували розглянути питання відставки через його агресивну й поляризаційну риторику та зовнішньополітичну позицію, що суперечить політиці ЄС і НАТО.

Головні тези:

  • Понад 150 психіатрів у Словаччині закликали прем'єра Фіцо піти у відставку через агресивну риторику та несприйняття ініціатив ЄС і НАТО.
  • Фахівці обурені авторитарністю і маніпуляціями фактами Фіцо, а також його зовнішньополітичними діями, що суперечать міжнародним стандартам.
  • У відповідь на виклик психіатрів Фіцо звинуватив їх у політичній маніпуляції та протистоянні демократичним цінностям.

Словацькі психіатри пропонують Фіцо піти у відставку

Ми сподіваємося на вашу здатність до самоаналізу і можливість виправити свою політичну поведінку, включаючи розгляд питання про відхід із політики високого рівня, — йдеться в листі.

За словами психіатрів, нинішня поведінка Фіцо викликає розчарування та незадоволення значної частини населення Словаччини, спонукаючи все більше людей розглядати можливість покинути країну.

Вони звинуватили його в авторитарності, маніпулюванні фактами, брехні та нападах на журналістів, представників громадськості та політичних опонентів.

Також фахівці вказали на його зовнішньополітичні ініціативи, які часто прямо суперечать ініціативам ЄС і НАТО. Зокрема, за їхніми словами, у питанні війни Росії проти України Фіцо не розуміє, хто є агресором, а хто жертвою.

Зазначається, що позиція Фіцо щодо Росії стає все більш проблематичною, особливо після того, як він відвідав нелегітимного президента Росії Володимира Путіна і погрожував Україні за припинення транзиту газу.

Фіцо накинувся на словацьких психіатрів зі звинуваченнями

Фіцо у своїй відповіді на цей лист заявив, що його ініціатори «грубо зловживають своєю професією у політичних цілях».

Він сказав, що вони «приєдналися до тієї сторони словацької політичної сцени, яка відкидає фундаментальну демократичну основу, тобто результати вільних парламентських виборів».

Я жодної секунди не сумніваюся, що ви підтримаєте спробу опозиції створити «словацький Майдан», над яким словацька опозиція за повної підтримки неурядових організацій, що фінансуються з-за кордону, і антисловацьких ЗМІ, наполегливо працює.

Роберт Фіцо

Роберт Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини

Раніше прем’єр Словаччини Фіцо поскаржився Олафу Шольцу на Зеленського, який не відповів на запрошення зустрітися в Давосі та пригрозив «заходами» в разі невідновлення постачання російського газу.

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