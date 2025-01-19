Цілували перстень Зеленському. Фіцо заговорив про державний переворот
Категорія
Політика
Дата публікації

Цілували перстень Зеленському. Фіцо заговорив про державний переворот

Фіцо
Read in English
Джерело:  online.ua

Прем’єр Словаччина Роберт Фіцо розлючений через нещодавній візит депутатів словацького парламенту до Києва. На його переконання, це було "жестом підлабузництва" до українського лідера Володимира Зеленського.

Головні тези:

  • Фіцо скаржиться на те, що опозиція Словаччини стала на бік України та Володимира Зеленського.
  • Прем’єр Словаччини підтримує ідею щодо можливого виходу країни з ЄС та НАТО.

Фіцо обурений вчинком словацьких опозиціонерів

На переконання словацького лідера, опозиційні сили нібито готуються до державного перевороту.

Фіцо також додав, що його команда "буде готова до всього, особливо до можливого "Майдану".

Він звернув увагу на те, що словацькі депутати, що приїздили до Києва 17 січня, "цілували перстень Зеленському" та буцімто обіцяли йому підтримку членства України в НАТО, якщо вони прийдуть до влади.

Ба більше, Роберт Фіцо почав фантазувати, що опозиціонери наобіцяли, що Братислава приєднається до відправлення контингенту західних військ в Україну.

Уряд, який я очолюю, ніколи не підтримає членство України в НАТО, тому що це призведе лише до третьої світової війни. Уряд також ніколи не запропонує відправити війська в Україну, щоб їхня зброя була спрямована проти РФ.

Роберт Фіцо

Роберт Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччина

Фіцо вважає, що його хочуть зробити слугою України

За словами словацького лідера, він має намір "відповісти" на припинення транзиту російського газу через Україну.

На цьому тлі скандальний політик пригрозив накласти вето на подальшу допомогу ЄС для Києва.

Роберт Фіцо — словацький прем'єр-міністр, а не український слуга, — пафосно заявив прем’єр-міністр.

Окрім того, політик підтримав позицію свого однопартійця, віце-спікера парламенту Тібора Гашпара, який допустив можливість виходу Словаччини з ЄС.

Я абсолютно згоден з ним, що Словаччина повинна підготуватися до всіх можливих кризових ситуацій, в які може потрапити ЄС за дуже короткий проміжок часу, — додав словацький лідер.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Опозиція Словаччини заступилася за Зеленського й спробує усунути Фіцо
Фіцо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Фіцо наполегливо бажає зустрічі з Зеленським — коли тепер
Robert Fico
Фіцо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Фіцо зателефонував Шольцу та поскаржився на Зеленського
Фіцо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?