Прем’єр Словаччина Роберт Фіцо розлючений через нещодавній візит депутатів словацького парламенту до Києва. На його переконання, це було "жестом підлабузництва" до українського лідера Володимира Зеленського.

Фіцо обурений вчинком словацьких опозиціонерів

На переконання словацького лідера, опозиційні сили нібито готуються до державного перевороту.

Фіцо також додав, що його команда "буде готова до всього, особливо до можливого "Майдану".

Він звернув увагу на те, що словацькі депутати, що приїздили до Києва 17 січня, "цілували перстень Зеленському" та буцімто обіцяли йому підтримку членства України в НАТО, якщо вони прийдуть до влади.

Ба більше, Роберт Фіцо почав фантазувати, що опозиціонери наобіцяли, що Братислава приєднається до відправлення контингенту західних військ в Україну.

Уряд, який я очолюю, ніколи не підтримає членство України в НАТО, тому що це призведе лише до третьої світової війни. Уряд також ніколи не запропонує відправити війська в Україну, щоб їхня зброя була спрямована проти РФ. Роберт Фіцо Прем’єр-міністр Словаччина

Фіцо вважає, що його хочуть зробити слугою України

За словами словацького лідера, він має намір "відповісти" на припинення транзиту російського газу через Україну.

На цьому тлі скандальний політик пригрозив накласти вето на подальшу допомогу ЄС для Києва.

Роберт Фіцо — словацький прем'єр-міністр, а не український слуга, — пафосно заявив прем’єр-міністр. Поширити

Окрім того, політик підтримав позицію свого однопартійця, віце-спікера парламенту Тібора Гашпара, який допустив можливість виходу Словаччини з ЄС.