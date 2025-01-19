Целовали перстень Зеленскому. Фицо заговорил о государственном перевороте
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Целовали перстень Зеленскому. Фицо заговорил о государственном перевороте

Фицо
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Источник:  online.ua

Премьер Словакия Роберт Фицо взбешен из-за недавнего визита депутатов словацкого парламента в Киев. По его убеждению, это было "жестом подхалимства".

Главные тезисы

  • Фицо жалуется на то, что оппозиция Словакии встала на сторону Украины и Владимира Зеленского.
  • Премьер Словакии поддерживает идею возможного выхода страны из ЕС и НАТО.

Фицо возмущен поступком словацких оппозиционеров

По мнению словацкого лидера, оппозиционные силы якобы готовятся к государственному перевороту.

Фицо также добавил, что его команда "будет готова ко всему, особенно к возможному "Майдану".

Он обратил внимание на то, что приезжавшие в Киев 17 января словацкие депутаты "целовали перстень Зеленскому" и якобы обещали ему поддержку членства Украины в НАТО, если они придут к власти.

Более того, Роберт Фицо начал фантазировать, что оппозиционеры наобещали, что Братислава присоединится к отправке контингента западных войск в Украину.

Правительство, которое я возглавляю, никогда не поддержит членство Украины в НАТО, потому что это приведет только к третьей мировой войне. Правительство также никогда не предложит отправить войска в Украину, чтобы их оружие было направлено против РФ.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакия

Фицо считает, что его хотят сделать слугой Украины

По словам словацкого лидера, он намерен "ответить" на прекращение транзита российского газа через Украину.

На этом фоне скандальный политик пригрозил ветировать дальнейшую помощь ЕС для Киева.

Роберт Фицо — словацкий премьер-министр, а не украинский слуга, — пафосно заявил премьер-министр.

Кроме того, политик поддержал позицию своего однопартийца, вице-спикера парламента Тибора Гашпара, допустившего возможность выхода Словакии из ЕС.

Я абсолютно согласен с ним, что Словакия должна подготовиться ко всем возможным кризисным ситуациям, в которые может попасть ЕС за очень короткий промежуток времени, добавил словацкий лидер.

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