Премьер Словакия Роберт Фицо взбешен из-за недавнего визита депутатов словацкого парламента в Киев. По его убеждению, это было "жестом подхалимства".
Главные тезисы
- Фицо жалуется на то, что оппозиция Словакии встала на сторону Украины и Владимира Зеленского.
- Премьер Словакии поддерживает идею возможного выхода страны из ЕС и НАТО.
Фицо возмущен поступком словацких оппозиционеров
По мнению словацкого лидера, оппозиционные силы якобы готовятся к государственному перевороту.
Фицо также добавил, что его команда "будет готова ко всему, особенно к возможному "Майдану".
Он обратил внимание на то, что приезжавшие в Киев 17 января словацкие депутаты "целовали перстень Зеленскому" и якобы обещали ему поддержку членства Украины в НАТО, если они придут к власти.
Более того, Роберт Фицо начал фантазировать, что оппозиционеры наобещали, что Братислава присоединится к отправке контингента западных войск в Украину.
Фицо считает, что его хотят сделать слугой Украины
По словам словацкого лидера, он намерен "ответить" на прекращение транзита российского газа через Украину.
На этом фоне скандальный политик пригрозил ветировать дальнейшую помощь ЕС для Киева.
Кроме того, политик поддержал позицию своего однопартийца, вице-спикера парламента Тибора Гашпара, допустившего возможность выхода Словакии из ЕС.
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