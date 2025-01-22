Фицо грезит массовыми протестами и захватом власти в Словакии

Фицо испугался словацкого Майдана

Отмечено, что на Совбезе будут присутствовать президент Петер Пеллегрини и руководство парламента.

По словам Фицо, оппозиция не хочет участвовать в честной политической конкуренции, а в Словакии якобы присутствует "группа экспертов", участвовавшая в украинском Майдане и "событиях в Грузии".

Словацкий премьер добавил, что в случае протестов будут привлечены силовики.

В нормальном демократическом правовом государстве силовики вмешаются, потому что это нарушение закона, даже в некоторых случаях нарушение уголовного закона. Прибудут предназначенные для этого силы и, конечно, начнут наводить порядок. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

Глава правительства Словакии подчеркнул, "все телевизоры мира" будут транслировать "вмешательство полиции", когда после этого начнутся "массовые протесты и захваты власти".

Также Фицо отметил: на Совбезе будут приняты "превентивные меры по предотвращению эскалации", в частности, введут охрану зданий правительства.

Фицо обвинил оппозицию Словакии в призывах к Майдану

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 21 января заявил, что оппозиционные партии якобы планируют организовать беспорядки и занять правительственные здания.

По его словам, Словацкая информационная служба (SIS) получила данные об операции по дестабилизации страны.

Так, на совместной пресс-конференции со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном Фицо сказал, что словацкая оппозиция "очень хочет" призвать к Майдану, планирует использовать для этого момент после следующих парламентских выборов. Поделиться

В то же время Фицо отказался раскрывать детали отчета.

Я не уполномочен публиковать имена или какую-либо информацию из отчета.

Вместе с тем оппозиция отрицает подготовку беспорядков.

Боюсь, что премьер-министр страдает определенными иллюзиями. Он видит то, что не существует. Я не знаю, как это еще объяснить, но это мое впечатление от того, что я услышал, — отметил председатель оппозиционного движения Прогрессивная Словакия Михал Шимечко. Поделиться

Его также смутило то, что Фицо использовал слово Майдан, имея в виду события в Украине. Шимечко отметил, что политик должен "взвешивать свои слова", ведь во время протестов на Майдане погибли люди.