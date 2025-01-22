Фицо грезит массовыми протестами и захватом власти в Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо созывает совет безопасности 23 января якобы из-за данных информационной службы страны о предстоящих "массовых протестах" и "захвате власти".
Главные тезисы
- Фицо созывает совет безопасности ссылаясь на угрозы массовых протестов и захвата власти в Словакии.
- Оппозиция отвергает обвинения и утверждает, что премьер-министр страдает иллюзией.
- Правительство готовится к возможным протестам и обсуждает принятие превентивных мер и использование силовиков.
- Фицо обвиняет оппозицию в призывах к Майдану, в то время как оппозиция отрицает подготовку беспорядков.
Фицо испугался словацкого Майдана
Отмечено, что на Совбезе будут присутствовать президент Петер Пеллегрини и руководство парламента.
По словам Фицо, оппозиция не хочет участвовать в честной политической конкуренции, а в Словакии якобы присутствует "группа экспертов", участвовавшая в украинском Майдане и "событиях в Грузии".
Словацкий премьер добавил, что в случае протестов будут привлечены силовики.
Глава правительства Словакии подчеркнул, "все телевизоры мира" будут транслировать "вмешательство полиции", когда после этого начнутся "массовые протесты и захваты власти".
Также Фицо отметил: на Совбезе будут приняты "превентивные меры по предотвращению эскалации", в частности, введут охрану зданий правительства.
Фицо обвинил оппозицию Словакии в призывах к Майдану
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 21 января заявил, что оппозиционные партии якобы планируют организовать беспорядки и занять правительственные здания.
По его словам, Словацкая информационная служба (SIS) получила данные об операции по дестабилизации страны.
В то же время Фицо отказался раскрывать детали отчета.
Я не уполномочен публиковать имена или какую-либо информацию из отчета.
Вместе с тем оппозиция отрицает подготовку беспорядков.
Его также смутило то, что Фицо использовал слово Майдан, имея в виду события в Украине. Шимечко отметил, что политик должен "взвешивать свои слова", ведь во время протестов на Майдане погибли люди.
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