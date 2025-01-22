Фіцо примарилися масові протести та захоплення влади у Словаччині

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо скликає раду безпеки 23 січня нібито через дані інформаційної служби країни про майбутні "масові протести" й "захоплення влади".
Головні тези:
- Роберт Фіцо скликав раду безпеки нібито через загрозу масових протестів та захоплення влади в Словаччині.
- Опозиція відкидає обвинувачення у плануванні заворушень та стверджує, що прем'єр-міністр страждає на ілюзії.
- Уряд Словаччини готується до можливих протестів, обговорюючи введення превентивних заходів та залучення силовиків.
Фіцо злякався словацького Майдану
Зазначено, що на радбезі будуть присутні президент Петер Пеллегріні й керівництво парламенту.
За словами Фіцо, опозиція не хоче брати участь у чесній політичній конкуренції, а в Словаччині нібито присутня "група експертів", що брала участь в українському Майдані та "подіях у Грузії".
Словацький премʼєр додав, що в разі протестів будуть залучені силовики.
Глава уряду Словаччини підкреслив, "усі телевізори світу" транслюватимуть "втручання поліції", коли після цього почнуться "масові протести й захоплення влади".
Також Фіцо зазначив: на раді безпеки будуть вжиті "превентивні заходи для запобігання ескалації", зокрема, введуть охорону будівель уряду.
Фіцо звинуватив опозицію Словаччини у закликах до Майдану
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 21 січня заявив, що опозиційні партії нібито планують організувати заворушення та зайняти урядові будівлі
За його словами, Словацька інформаційна служба (SIS) отримала дані про операцію щодо дестабілізації країни.
Водночас Фіцо відмовився розкривати деталі звіту.
Я не уповноважений публікувати імена чи будь-яку інформацію зі звіту.
Разом із тим опозиція заперечує підготовку заворушень.
Його також збентежило те, що Фіцо використав слово "Майдан", маючи на увазі події в Україні. Шимечка зауважив, що політик має "зважувати свої слова", адже під час протестів на Майдані загинули люди.
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