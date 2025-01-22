Фіцо примарилися масові протести та захоплення влади у Словаччині

Фіцо злякався словацького Майдану

Зазначено, що на радбезі будуть присутні президент Петер Пеллегріні й керівництво парламенту.

За словами Фіцо, опозиція не хоче брати участь у чесній політичній конкуренції, а в Словаччині нібито присутня "група експертів", що брала участь в українському Майдані та "подіях у Грузії".

Словацький премʼєр додав, що в разі протестів будуть залучені силовики.

У нормальній демократичній правовій державі силовики втрутяться, тому що це є порушенням закону, навіть у деяких випадках порушенням кримінального закону. Прибудуть призначені для цього сили і, звичайно, вони почнуть наводити порядок. Роберт Фіцо Премʼєр-міністр Словаччини

Глава уряду Словаччини підкреслив, "усі телевізори світу" транслюватимуть "втручання поліції", коли після цього почнуться "масові протести й захоплення влади".

Також Фіцо зазначив: на раді безпеки будуть вжиті "превентивні заходи для запобігання ескалації", зокрема, введуть охорону будівель уряду.

Фіцо звинуватив опозицію Словаччини у закликах до Майдану

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 21 січня заявив, що опозиційні партії нібито планують організувати заворушення та зайняти урядові будівлі

За його словами, Словацька інформаційна служба (SIS) отримала дані про операцію щодо дестабілізації країни.

Так, на спільній пресконференції зі своїм угорським колегою Віктором Орбаном Фіцо сказав, що словацька опозиція "дуже хоче" закликати до Майдану, планує використати для цього момент після наступних парламентських виборів. Поширити

Водночас Фіцо відмовився розкривати деталі звіту.

Я не уповноважений публікувати імена чи будь-яку інформацію зі звіту.

Разом із тим опозиція заперечує підготовку заворушень.

Боюся, що прем'єр-міністр страждає на певні ілюзії. Він бачить те, чого не існує. Я не знаю, як ще це пояснити, але це моє враження від того, що я почув, — зазначив голова опозиційного руху Прогресивна Словаччина Міхал Шимечка. Поширити

Його також збентежило те, що Фіцо використав слово "Майдан", маючи на увазі події в Україні. Шимечка зауважив, що політик має "зважувати свої слова", адже під час протестів на Майдані загинули люди.