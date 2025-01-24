Фіцо звинувачує Україну в кібератаці на страхову компанію Словаччини

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Україну у причетності до кібератаки на національну страхову компанію його країни.

Фіцо знайшов винних у хакерській атаці на страхову компанію Словаччини

Фіцо заявив про кібератаку, яка почалася опівдні, й зазначив, що під загрозою може бути, наприклад, функціонування eRecept або доступ до медичної допомоги кардіологічних чи онкологічних пацієнтів.

У разі успіху, це унеможливить надання медичної допомоги в Словаччині. Станом на зараз ми успішно відбиваємо атаку, але ми не можемо повністю оцінити, що станеться в найближчі хвилини й години. Роберт Фіцо Прем'єр-міністр Словаччини

Він назвав кібератаку "частиною хрестоматійного прикладу того, як ліквідуються непокірні уряди, які мають інший погляд на деякі речі", та заявив про причетність до неї України.

За словами Фіцо, "ця діяльність здійснюється лідерами опозиції, неурядовими організаціями, організованими іноземними державами, іноземними інструкторами та засобами масової інформації".

Сайт страхової компанії та її мобільний застосунок працюють, речниця страхової компанії сказала журналістам, що не може нічого підтвердити чи спростувати.

Водночас Denník N зазначає, що насправді йдеться не про кібератаку проти національної страхової компанії Словаччини, а про фішинг, тобто спробу шахрайським шляхом отримати конфіденційну інформацію. Поширити

Словацькі психіатри пропонують Фіцо піти у відставку

У Словаччині щонайменше 155 психіатрів підписали відкритого листа прем’єр-міністру країни Роберту Фіцо, у якому запропонували розглянути питання відставки через його агресивну й поляризаційну риторику та зовнішньополітичну позицію, що суперечить політиці ЄС і НАТО.

Ми сподіваємося на вашу здатність до самоаналізу і можливість виправити свою політичну поведінку, включаючи розгляд питання про відхід із політики високого рівня, — йдеться в листі.

За словами психіатрів, нинішня поведінка Фіцо викликає розчарування та незадоволення значної частини населення Словаччини, спонукаючи все більше людей розглядати можливість покинути країну.