Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Україну у причетності до кібератаки на національну страхову компанію його країни.
Головні тези:
- Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про причетність України до кібератаки на національну страхову компанію.
- Відбивши напад, страхова компанія зазнала фішингової атаки, спрямованої на отримання конфіденційної інформації.
- Цей інцидент підкреслює важливість кібербезпеки для захисту важливих інформаційних систем в усіх країнах.
Фіцо знайшов винних у хакерській атаці на страхову компанію Словаччини
Фіцо заявив про кібератаку, яка почалася опівдні, й зазначив, що під загрозою може бути, наприклад, функціонування eRecept або доступ до медичної допомоги кардіологічних чи онкологічних пацієнтів.
Він назвав кібератаку "частиною хрестоматійного прикладу того, як ліквідуються непокірні уряди, які мають інший погляд на деякі речі", та заявив про причетність до неї України.
За словами Фіцо, "ця діяльність здійснюється лідерами опозиції, неурядовими організаціями, організованими іноземними державами, іноземними інструкторами та засобами масової інформації".
Сайт страхової компанії та її мобільний застосунок працюють, речниця страхової компанії сказала журналістам, що не може нічого підтвердити чи спростувати.
Словацькі психіатри пропонують Фіцо піти у відставку
У Словаччині щонайменше 155 психіатрів підписали відкритого листа прем’єр-міністру країни Роберту Фіцо, у якому запропонували розглянути питання відставки через його агресивну й поляризаційну риторику та зовнішньополітичну позицію, що суперечить політиці ЄС і НАТО.
Ми сподіваємося на вашу здатність до самоаналізу і можливість виправити свою політичну поведінку, включаючи розгляд питання про відхід із політики високого рівня, — йдеться в листі.
За словами психіатрів, нинішня поведінка Фіцо викликає розчарування та незадоволення значної частини населення Словаччини, спонукаючи все більше людей розглядати можливість покинути країну.
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