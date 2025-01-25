Словаччина повстала проти Фіцо — з'явилася перша реакція Зеленського
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Словаччина повстала проти Фіцо — з'явилася перша реакція Зеленського

Володимир Зеленський
Зеленський

Український лідер Володимир Зеленський прокоментував багатотисячні протести проти проросійської політики прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Головні тези:

  • Протести у Словаччині проходять під гаслом “Словаччина – це Європа”.
  • Президент України Володимир Зеленський висловив підтримку словацьким протестувальникам.
  • Прем’єр-міністр Роберт Фіцо лякає країну “експертною групою”, яка нібито планує захоплення урядових будівель у Словаччині.

Зеленський підтримав протести в Словаччині

Ввечері 24 січня у десятках словацьких міст спалахнули масштабні акції протесту.

Демонстрації тривають під гучним та красномовним гаслом "Словаччина — це Європа".

Таким чином народ виступив проти політики уряду Роберта Фіцо, яка орієнтована на країну-агресорку Росію.

Це сміливе рішення словаків одразу підтримав президент України Володимир Зеленський.

Братислава — не Москва, Словаччина — це Європа, — прокоментував події глава держави.

Фіцо боїться державного перевороту

23 січня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо екстрено скликав засідання Ради безпеки нібито після попередження Словацької інформаційної служби (SIS).

Як виявилося, остання заявила про довгострокову організовану операцію впливу, спрямовану на дестабілізацію країни.

За словами інсайдерів, засідання відбулося в розширеному форматі за участю президента Петера Пеллегріні та керівництва парламенту.

Фіцо почав стверджувати, що на території Словаччини діє "експертна група", яка займалася "подіями в Грузії", а також протестами на українському Майдані.

Він також додав, що ця група має намір покласти край мирному протесту шляхом захоплення урядових будівель, парламенту і президентського палацу.

У нормальній демократичній державі, яка поважає верховенство права, сили безпеки вживають заходів, оскільки це є порушенням закону, а в деяких випадках навіть порушенням Кримінального кодексу. Приїжджають сили, які призначені для цього, і, звичайно, починають наводити порядок.

Роберт Фіцо

Роберт Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини

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