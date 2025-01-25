Словаччина повстала проти Фіцо — з'явилася перша реакція Зеленського

Зеленський підтримав протести в Словаччині

Ввечері 24 січня у десятках словацьких міст спалахнули масштабні акції протесту.

Демонстрації тривають під гучним та красномовним гаслом "Словаччина — це Європа".

Bratislava „za evropské Slovensko“, 24. ledna 2025 pic.twitter.com/3JRCV98IKW — Filip Harzer (@HarzerF) January 24, 2025

Таким чином народ виступив проти політики уряду Роберта Фіцо, яка орієнтована на країну-агресорку Росію.

Це сміливе рішення словаків одразу підтримав президент України Володимир Зеленський.

Братислава — не Москва, Словаччина — це Європа, — прокоментував події глава держави. Поширити

Bratislava nie je Moskva.

Slovensko je Európa. https://t.co/GwJJV05yq9 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 24, 2025

Фіцо боїться державного перевороту

23 січня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо екстрено скликав засідання Ради безпеки нібито після попередження Словацької інформаційної служби (SIS).

Як виявилося, остання заявила про довгострокову організовану операцію впливу, спрямовану на дестабілізацію країни.

За словами інсайдерів, засідання відбулося в розширеному форматі за участю президента Петера Пеллегріні та керівництва парламенту.

Фіцо почав стверджувати, що на території Словаччини діє "експертна група", яка займалася "подіями в Грузії", а також протестами на українському Майдані.

Він також додав, що ця група має намір покласти край мирному протесту шляхом захоплення урядових будівель, парламенту і президентського палацу.