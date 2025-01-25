Словакия восстала против Фицо — появилась первая реакция Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал многотысячные протесты против пророссийской политики премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
Главные тезисы
- Протесты в Словакии проходят под лозунгом "Словакия – это Европа".
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку словацким протестующим.
- Премьер-министр Роберт Фицо пугает страну "экспертной группой", которая якобы планирует захват правительственных зданий в Словакии.
Зеленский поддержал протесты в Словакии
Вечером 24 января в десятках словацких городов вспыхнули масштабные акции протеста.
Демонстрации продолжаются под громким и красноречивым лозунгом "Словакия — это Европа".
Таким образом народ выступил против политики правительства Роберта Фицо, которая ориентирована на страну-агрессорку Россию.
Это смелое решение словаков поддержал президент Украины Владимир Зеленский.
Фицо боится государственного переворота
23 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо экстренно созвал заседание Совбеза якобы после предупреждения Словацкой информационной службы (SIS).
Как оказалось, последняя заявила о долгосрочной организованной операции влияния, направленной на дестабилизацию страны.
По словам инсайдеров, заседание состоялось в расширенном формате с участием президента Петера Пеллегрини и руководства парламента.
Фицо начал утверждать, что на территории Словакии действует "экспертная группа", занимавшаяся "событиями в Грузии", а также протестами на украинском Майдане.
Он также добавил, что эта группа намерена положить конец мирному протесту путем захвата правительственных зданий, парламента и президентского дворца.
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