Словакия восстала против Фицо — появилась первая реакция Зеленского
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Мир
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Словакия восстала против Фицо — появилась первая реакция Зеленского

Владимир Зеленский
Зеленский
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Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал многотысячные протесты против пророссийской политики премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Главные тезисы

  • Протесты в Словакии проходят под лозунгом "Словакия – это Европа".
  • Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку словацким протестующим.
  • Премьер-министр Роберт Фицо пугает страну "экспертной группой", которая якобы планирует захват правительственных зданий в Словакии.

Зеленский поддержал протесты в Словакии

Вечером 24 января в десятках словацких городов вспыхнули масштабные акции протеста.

Демонстрации продолжаются под громким и красноречивым лозунгом "Словакия — это Европа".

Таким образом народ выступил против политики правительства Роберта Фицо, которая ориентирована на страну-агрессорку Россию.

Это смелое решение словаков поддержал президент Украины Владимир Зеленский.

Братислава — не Москва, Словакия — это Европа, — прокомментировал события глава государства.

Фицо боится государственного переворота

23 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо экстренно созвал заседание Совбеза якобы после предупреждения Словацкой информационной службы (SIS).

Как оказалось, последняя заявила о долгосрочной организованной операции влияния, направленной на дестабилизацию страны.

По словам инсайдеров, заседание состоялось в расширенном формате с участием президента Петера Пеллегрини и руководства парламента.

Фицо начал утверждать, что на территории Словакии действует "экспертная группа", занимавшаяся "событиями в Грузии", а также протестами на украинском Майдане.

Он также добавил, что эта группа намерена положить конец мирному протесту путем захвата правительственных зданий, парламента и президентского дворца.

В нормальном демократическом государстве, уважающем верховенство права, силы безопасности принимают меры, поскольку это нарушение закона, а в некоторых случаях даже нарушение Уголовного кодекса. Приезжают силы, предназначенные для этого, и, конечно, начинают наводить порядок.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии

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