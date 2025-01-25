Словакия восстала против Фицо — появилась первая реакция Зеленского

Зеленский поддержал протесты в Словакии

Вечером 24 января в десятках словацких городов вспыхнули масштабные акции протеста.

Демонстрации продолжаются под громким и красноречивым лозунгом "Словакия — это Европа".

Bratislava „za evropské Slovensko“, 24. ledna 2025 pic.twitter.com/3JRCV98IKW — Filip Harzer (@HarzerF) January 24, 2025

Таким образом народ выступил против политики правительства Роберта Фицо, которая ориентирована на страну-агрессорку Россию.

Это смелое решение словаков поддержал президент Украины Владимир Зеленский.

Братислава — не Москва, Словакия — это Европа, — прокомментировал события глава государства. Поделиться

Bratislava nie je Moskva.

Slovensko je Európa. https://t.co/GwJJV05yq9 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 24, 2025

Фицо боится государственного переворота

23 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо экстренно созвал заседание Совбеза якобы после предупреждения Словацкой информационной службы (SIS).

Как оказалось, последняя заявила о долгосрочной организованной операции влияния, направленной на дестабилизацию страны.

По словам инсайдеров, заседание состоялось в расширенном формате с участием президента Петера Пеллегрини и руководства парламента.

Фицо начал утверждать, что на территории Словакии действует "экспертная группа", занимавшаяся "событиями в Грузии", а также протестами на украинском Майдане.

Он также добавил, что эта группа намерена положить конец мирному протесту путем захвата правительственных зданий, парламента и президентского дворца.