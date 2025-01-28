Словацкий премьер Роберт Фицо беззастенчиво лжет, что украинский лидер Владимир Зеленский стал "врагом" Словакии, поскольку, мол, остановил транзит российского газа.
Главные тезисы
- Роберт Фицо обвиняет Владимира Зеленского в нанесении ущерба Словакии.
- Оппозиция в Словакии поддерживает украинского лидера и его политику.
- Фицо - пророссийский политик, поэтому продвигает интересы Кремля.
Фицо продолжает оклеветать Зеленского
С новым циничным заявлением пророссийский политик выступил на заседании комитета по вопросам экономики словацкого парламента.
Фицо отреагировал на последнее заявление президента Украины, который заговорил о возможном транзите газа из Азербайджана в европейские государства.
Словацкий премьер-министр соврал, что Владимиру Зеленскому больше ничего не остается, "кроме как говорить о каком-то газе из Азербайджана", а сам он "надувает пузыри, потому что думает, что этот пузырь освободит его от принятия трудных решений".
По его словам, Словакия считает "наиболее реалистичным" вариантом только возобновление транзита российского газа.
Словацкая оппозиция поддерживает Зеленского и Украину
Как уже упоминалось ранее, Роберт Фицо также набросился на украинского лидера, публично поддержавшего протесты против политики правительства Словакии, которые прошли 24 января.
Президент Украины, реагируя протесты в Словакии, написал у себя в X (Twitter): "Братислава — не Москва, Словакия — это Европа".
По словам приспешника Путина, ему было смешно, когда он увидел это.
Роберт Фицо также соврал, что это "неадекватное вмешательство во внутренние дела Словацкой Республики" со стороны Зеленского.
Словацкий премьер также добавил, что пока не собирается встречаться с Зеленским.
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