Словацкий премьер Роберт Фицо беззастенчиво лжет, что украинский лидер Владимир Зеленский стал "врагом" Словакии, поскольку, мол, остановил транзит российского газа.

Фицо продолжает оклеветать Зеленского

С новым циничным заявлением пророссийский политик выступил на заседании комитета по вопросам экономики словацкого парламента.

Фицо отреагировал на последнее заявление президента Украины, который заговорил о возможном транзите газа из Азербайджана в европейские государства.

Словацкий премьер-министр соврал, что Владимиру Зеленскому больше ничего не остается, "кроме как говорить о каком-то газе из Азербайджана", а сам он "надувает пузыри, потому что думает, что этот пузырь освободит его от принятия трудных решений".

Наш враг — Зеленский. Зеленский спровоцировал проблемы, которые мы имеем. Я не люблю его, потому что он наносит вред Словакии. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

По его словам, Словакия считает "наиболее реалистичным" вариантом только возобновление транзита российского газа.

Словацкая оппозиция поддерживает Зеленского и Украину

Как уже упоминалось ранее, Роберт Фицо также набросился на украинского лидера, публично поддержавшего протесты против политики правительства Словакии, которые прошли 24 января.

Президент Украины, реагируя протесты в Словакии, написал у себя в X (Twitter): "Братислава — не Москва, Словакия — это Европа".

По словам приспешника Путина, ему было смешно, когда он увидел это.

Роберт Фицо также соврал, что это "неадекватное вмешательство во внутренние дела Словацкой Республики" со стороны Зеленского.