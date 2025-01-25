Протесты в Словакии. Фицо цинично отказался уходить в отставку

Роберт Фицо не уйдет в отставку с поста премьер-министра по требованию 60 тысяч человек, требовавших этого 24 января на протестах по всей Словакии. Также он обвинил в организации беспорядков украинцев и набросился с обвинениями на Владимира Зеленского.

Фицо цинично отказался уходить в отставку

Премьер-министр в программе Словацкого радио Sobotné dialogue, что правительство можно сменить только после парламентских выборов.

Это не 2018 год, — заявил Фицо.

В 2018 году Фицо ушел в отставку с поста премьер-министра сразу после массовых протестов, вспыхнувших после убийства журналиста Яна Куцяка.

В 2025 году мы слишком закалены и опытны, чтобы некоторые общественные организации, грузинские и украинские охранники могли подрывать государство.

Сегодня Фицо несколько раз повторил, что организаторы врут людям на протестах. По его словам, это чистая ложь, что власти хотели бы выхода Словакии из ЕС. "ЕС никто не покидает", — сказал он.

Здесь придумали какую-то обманчивую историю. Что людей нужно вывести на улицы, чтобы Словакия не вышла из ЕС. Каждое юридическое лицо знает, что правительство никогда не делало ни одного шага, который бы угрожал членству в ЕС. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

О том, что власти хотят выйти из ЕС, организаторы демонстрации не говорят. На самом деле они призывают правительство управлять прозрачно, соблюдать закон, уважать независимость учреждений или отказаться от какого-либо сотрудничества с Россией.

В отношении протестующих Фицо также заявил, что треть из них — украинцы, "выступающие против словацкого правительства".

Я не понимаю, чего украинцам жаловаться на правительство Словакии, — сказал он. Поделиться

Премьер-министр также подверг резкой критике президента Украины Владимира Зеленского, который 24 января после протестов в соцсети X распространил статус партнера экспрезидента Зузаны Чапутовой Юрия Ризмана и написал: «Братислава — это не Москва. Словакия — это Европа».

Фицо утверждает, что это "неадекватное вмешательство во внутренние дела Словацкой Республики" со стороны Зеленского. Пока он даже не планирует встречаться с Зеленским.

Роберт Фицо

Фицо "предсказывает" потерю Украиной территорий

По словам Фицо, Украина сегодня находится в ужасном состоянии и зависит от помощи всего мира.

Премьер считает, что после соглашения между Россией и США Украина потеряет треть территории, на ее территории будут иностранные войска, и она никогда не вступит в НАТО. Поделиться

Премьер-министр сегодня снова заговорил о предстоящем "мятеже".

Протесты на 100 процентов не организуют оппозиция, это просто министры. Эту мессу отправляют неправительственные организации, финансируемые из-за границы, например из Украины.

По словам Фицо, готовится список лиц, которые будут выдворены из Словакии. Это должно произойти в ближайшие дни.