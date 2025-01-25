Роберт Фицо не уйдет в отставку с поста премьер-министра по требованию 60 тысяч человек, требовавших этого 24 января на протестах по всей Словакии. Также он обвинил в организации беспорядков украинцев и набросился с обвинениями на Владимира Зеленского.
Главные тезисы
- Фицо отказался уйти в отставку после требований 60 тысяч человек на протестах в Словакии.
- Премьер-министр обвинил украинцев в организации беспорядков и набросился на президента Украины.
- Фицо предрек потерю территорий Украиной из-за соглашения между Россией и США, а также заговорил о предстоящем “мятеже”.
- Протестующие требуют отказа от сотрудничества с Россией и прозрачного управления со стороны правительства.
Фицо цинично отказался уходить в отставку
Премьер-министр в программе Словацкого радио Sobotné dialogue, что правительство можно сменить только после парламентских выборов.
Это не 2018 год, — заявил Фицо.
В 2018 году Фицо ушел в отставку с поста премьер-министра сразу после массовых протестов, вспыхнувших после убийства журналиста Яна Куцяка.
В 2025 году мы слишком закалены и опытны, чтобы некоторые общественные организации, грузинские и украинские охранники могли подрывать государство.
Сегодня Фицо несколько раз повторил, что организаторы врут людям на протестах. По его словам, это чистая ложь, что власти хотели бы выхода Словакии из ЕС. "ЕС никто не покидает", — сказал он.
О том, что власти хотят выйти из ЕС, организаторы демонстрации не говорят. На самом деле они призывают правительство управлять прозрачно, соблюдать закон, уважать независимость учреждений или отказаться от какого-либо сотрудничества с Россией.
В отношении протестующих Фицо также заявил, что треть из них — украинцы, "выступающие против словацкого правительства".
Премьер-министр также подверг резкой критике президента Украины Владимира Зеленского, который 24 января после протестов в соцсети X распространил статус партнера экспрезидента Зузаны Чапутовой Юрия Ризмана и написал: «Братислава — это не Москва. Словакия — это Европа».
Фицо утверждает, что это "неадекватное вмешательство во внутренние дела Словацкой Республики" со стороны Зеленского. Пока он даже не планирует встречаться с Зеленским.
Фицо "предсказывает" потерю Украиной территорий
По словам Фицо, Украина сегодня находится в ужасном состоянии и зависит от помощи всего мира.
Премьер-министр сегодня снова заговорил о предстоящем "мятеже".
Протесты на 100 процентов не организуют оппозиция, это просто министры. Эту мессу отправляют неправительственные организации, финансируемые из-за границы, например из Украины.
По словам Фицо, готовится список лиц, которые будут выдворены из Словакии. Это должно произойти в ближайшие дни.
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