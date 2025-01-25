Протести у Словаччині. Фіцо цинічно відмовився йти у відставку

Роберт Фіцо не піде у відставку з поста прем'єр-міністра на вимогу 60 тисяч людей, які вимагали цього 24 січня на протестах по всій Словаччині. Також він звинуватив у організації заворушень українців та накинувся зі звинуваченнями на Володимира Зеленського.

Фіцо цинічно відмовився йти у відставку

Прем'єр-міністр у програмі Словацького радіо Sobotné dialogue, що уряд можна змінити лише після парламентських виборів.

Це не 2018 рік, — заявив Фіцо.

У 2018 році Фіцо пішов у відставку з поста прем'єр-міністра одразу після масових протестів, які спалахнули після вбивства журналіста Яна Куцяка.

У 2025 році ми занадто загартовані і досвідчені, щоб деякі громадські організації, грузинські та українські охоронці могли підривати державу.

Сьогодні Фіцо кілька разів повторив, що організатори брешуть людям на протестах. За його словами, це чиста брехня, що влада хотіла би виходу Словаччини з ЄС. "ЄС ніхто не покидає", — сказав він.

Тут вигадали якусь оманливу історію. Що людей потрібно вивести на вулиці, щоб Словаччина не вийшла з ЄС. Кожна юридична особа знає, що уряд ніколи не робив жодного кроку, який би загрожував членству в ЄС. Роберт Фіцо Прем'єр-міністр Словаччини

Про те, що влада хоче вийти з ЄС, організатори демонстрації не говорять. Насправді вони закликають уряд керувати прозоро, дотримуватись закону, поважати незалежність установ або відмовитися від будь-якої співпраці з Росією.

Щодо протестувальників Фіцо також заявив, що третина з них — українці, "які виступають проти словацького уряду".

Я не розумію, чого українцям скаржитися на уряд Словаччини, — сказав він. Поширити

Прем’єр-міністр також різко розкритикував президента України Володимира Зеленського, який 24 січня після протестів у соцмережі X поширив статус партнера експрезидента Зузани Чапутової Юрая Різмана та написав: «Братислава — це не Москва. Словаччина — це Європа».

Фіцо стверджує, що це "неадекватне втручання у внутрішні справи Словацької Республіки" з боку Зеленського. Наразі він навіть не планує зустрічатися із Зеленським.

Роберт Фіцо

Фіцо “пророкує” втрату Україною територій

За словами Фіцо, Україна сьогодні в жахливому стані і залежить від допомоги всього світу.

Прем'єр вважає, що після угоди між Росією і США Україна втратить третину території, на її території будуть іноземні війська і вона ніколи не вступить в НАТО. Поширити

Прем'єр-міністр сьогодні знову заговорив про майбутній "заколот".

Протести на 100 відсотків не організовує опозиція, це просто міністри. Цю месу відправляють неурядові організації, які фінансуються з-за кордону, наприклад, з України.

Наразі, за словами Фіцо, готується список осіб, які будуть видворені зі Словаччини. Це має статися найближчими днями. За словами прем'єра, "група", яка хотіла б зловживати демонстраціями, складається з десятків людей.