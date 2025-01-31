Фицо цинично обвинил "Грузинский легион" в организации протестов в Словакии

Командиру "Грузинского легиона" Мамуке Мамулашвили, воюющему в составе ВСУ против России, запретили въезд в Словакию.

Фицо "назначил" виновных в протестах в Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что за протестами в его стране якобы стоит входящий в состав Вооруженных сил Украины "Грузинский национальный легион".

Фицо показал фото командира легиона Мамуки Мамулашвили с Люси Штасселовой по инициативе "Мир для Украины" и комментатором Denník N Мартином Шимечко. Поделиться

Издание Dennik M отмечает, что Штасселова познакомилась с Мамулашвили на обсуждении его книги почти два года назад, а Шимечко принимал участие в экспедиции, передавшей легиону скорой помощи и гуманитарную помощь от граждан Словакии.

Министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток сообщил, что Мамулашвили и еще девяти людям запрещен въезд в Словакию. В Словацкой информационной службе говорят, что якобы подтвердили личные и экономические связи легиона с общественным сектором и оппозицией.

Протесты в Словакии

В конце 2024 года по всей стране десятки тысяч человек вышли на антиправительственные протесты. Одной из причин стала пророссийская политика премьера Фицо.

На днях стало известно, что из Словакии хотят депортировать украинца. Причиной выдворения назвали "угрозу государственного переворота". Поделиться

Ранее Фицо назвал президента Украины Владимира Зеленского "врагом" Словакии, который якобы вызвал ей проблемы.

Мамука Мамулашвили

Власть в Грузии оккупирована РФ

В 2014 году Мамука Мамулашвили создал "Грузинский национальный легион". Главной целью есть помощь украинскому народу сохранить свою независимость. "Грузинский легион" стал одним из крупнейших иностранных военных формирований в Украине.

Мамука рассказал Online.UA, почему грузинские добровольцы воюют за Украину, сколько уголовных дел на них открыли в России, как ФСБ работает в его родной стране и почему победа Украины важна для Грузии.

Россия смогла вложить огромные финансы в политическое направление Грузии. Грузинские коллаборанты, как бывший премьер-министр Иванишвили, проникли в грузинскую политику посредством обещаний, что власти будут лоббировать вступление Грузии в НАТО и Евросоюз.