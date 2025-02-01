Протесты в Словакии. ГУР ответило на циничные обвинения Фицо
Категория
Мир
Дата публикации

Протесты в Словакии. ГУР ответило на циничные обвинения Фицо

ГУР
Буданов
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Главное управление разведки Украины прокомментировало скандальные заявления словацкого премьера Роберта Фицо, обвинившего бойцов "Грузинского легиона" в причастности к протестам в Словакии.

Главные тезисы

  • Обвинения словацкого премьера по поводу участия бойцов ГУР в протестах в Словакии лживы.
  • Россия активно использует гибридные стратегии для вмешательства в дела стран Европы и сеяния раздора.
  • Украинская разведка призывает европейских лидеров быть осторожными в высказываниях и не прибегать к безосновательным обвинениям.

ГУР отреагировало на обвинения Фицо

Украинские разведчики обращают внимание на то, что 31 января представители словацкой власти озвучили обвинения в адрес ГУР.

Официальная Братислава начала публично врать, что якобы воины "подчиненного" ГУР МО Украины Грузинского национального легиона были причастны к организации протестов в Словакии с целью подготовки к государственному перевороту.

На этом фоне военная разведка Украины тщательно проанализировала предъявленные обвинения.

Что важно понимать, подобные гибридные и информационные операции нацелены на подрыв ситуации в Европе, сеяние раздора как внутри государств, так и между европейскими союзниками — это чрезвычайно серьезная угроза для Украины.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины официально сообщает, что в его структуре нет подразделения под названием "Грузинский национальный легион". Что касается Международного Легиона ГУР МО Украины, он является многонациональным подразделением активных действий, которое непосредственно участвует в боях с российскими оккупационными войсками на самых горячих участках фронта и, конечно, не проводит никаких гибридных действий на территории государств Евросоюза.

Военная разведка Украины решительно отвергает ложные обвинения в организации неправомерных действий в Словацкой Республике.

ГУР указало на главный источник раздора на международной арене

Украинские разведчики напоминают о том, что именно страна-агрессорка Россия не оставляет попыток посеять раздор между странами Свободного мира.

В рамках своей гибридной стратегии она дискредитирует европейских политиков, вмешивается в демократические выборы, организует уличные беззакония, а также регулярно совершает политические убийства на территории Европы.

Что касается деятельности ГУР МО Украины, то военная разведка находится в постоянном контакте и сотрудничестве с коллегами из стран НАТО, придерживается принципов добросовестного сотрудничества и партнерства.

ГУР всегда работает на благо совместной безопасности и преодоления вызовов, поставленных перед странами Европы развязанной Россией полномасштабной войной, в том числе информационной компонентой российской агрессии.

Украинская разведка призывает европейских лидеров быть максимально ответственными за свои слова, особенно за обвинения в адрес дружественных стран, чтобы не давать никаких оснований для вражеской пропаганды.

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