Главное управление разведки Украины прокомментировало скандальные заявления словацкого премьера Роберта Фицо, обвинившего бойцов "Грузинского легиона" в причастности к протестам в Словакии.
Главные тезисы
- Обвинения словацкого премьера по поводу участия бойцов ГУР в протестах в Словакии лживы.
- Россия активно использует гибридные стратегии для вмешательства в дела стран Европы и сеяния раздора.
- Украинская разведка призывает европейских лидеров быть осторожными в высказываниях и не прибегать к безосновательным обвинениям.
ГУР отреагировало на обвинения Фицо
Украинские разведчики обращают внимание на то, что 31 января представители словацкой власти озвучили обвинения в адрес ГУР.
Официальная Братислава начала публично врать, что якобы воины "подчиненного" ГУР МО Украины Грузинского национального легиона были причастны к организации протестов в Словакии с целью подготовки к государственному перевороту.
На этом фоне военная разведка Украины тщательно проанализировала предъявленные обвинения.
Что важно понимать, подобные гибридные и информационные операции нацелены на подрыв ситуации в Европе, сеяние раздора как внутри государств, так и между европейскими союзниками — это чрезвычайно серьезная угроза для Украины.
Военная разведка Украины решительно отвергает ложные обвинения в организации неправомерных действий в Словацкой Республике.
ГУР указало на главный источник раздора на международной арене
Украинские разведчики напоминают о том, что именно страна-агрессорка Россия не оставляет попыток посеять раздор между странами Свободного мира.
В рамках своей гибридной стратегии она дискредитирует европейских политиков, вмешивается в демократические выборы, организует уличные беззакония, а также регулярно совершает политические убийства на территории Европы.
Что касается деятельности ГУР МО Украины, то военная разведка находится в постоянном контакте и сотрудничестве с коллегами из стран НАТО, придерживается принципов добросовестного сотрудничества и партнерства.
Украинская разведка призывает европейских лидеров быть максимально ответственными за свои слова, особенно за обвинения в адрес дружественных стран, чтобы не давать никаких оснований для вражеской пропаганды.
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