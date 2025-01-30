Що відомо про кібератаку хакерів ГУР на ресурси Газпрому

За інформацією джерел, до річниці подвигу героїв Крут кіберфахівці ГУР здійснили DDOS-атаку на цифрові ресурси компаній "Газпром" та "Газпромнєфть".

Кібератаки зазнали онлайн-сервіси підприємств, які займаються підтримкою злочинної діяльності окупаційної армії РФ в Україні.

Зокрема, з 28 січня клієнти цих компаній втратили змогу заходити до особистого кабінету, використовувати послуги онлайн-сервісів компанії, здійснювати оплату за пальне за допомогою паливних карт, списувати або накопичувати бонуси на рахунок тощо.

Хакер

У відповідь на скарги клієнтів представники “Газпрому” заявляли про тимчасовий збій, однак не надавали пояснень щодо характеру та причин його виникнення.

Коли роботу онлайн-сервісів може бути відновлено, у російських компаніях не повідомляють.

Сьогоднішні проблеми російських водіїв — це привіт від наших побратимів з 1918 року, героїв бою під Крутами, які понад сто років тому дали тягла злочинним російським бандам наркомана Муравйова. Сьогодні ми продовжуємо справу тодішніх захисників Києва як на фронті, так і в кіберпросторі. Слава Україні! — зазначають у ГУР. Поширити

Що відомо про інші успішні кібератаки ГУР на ресурси країни-агресорки

Кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили масштабну кібератаку на системи одного з найбільших у РФ мобільних та інтернет-операторів, що задіяний у російській агресії проти України — під удар потрапила компанія “МегаФон”.

Як повідомляють інсайдери Online.UA у воєнній розвідці, внаслідок атаки протягом 24 січня клієнти “МегаФону” мали серйозні проблеми зі зв’язком, а також доступом до мережі.