Кіберспеціалісти Головного управління розвідки Міноборони атакували цифрову інфраструктуру російського газового монополіста "Газпром" та його дочірньої компанії "Газпромнєфть", присвятивши операцію пам'яті героїв Крут.
Головні тези:
- Кіберфахівці ГУР провели кібератаку на ресурси Газпрому та Газпромнєфть у день пам'яті героїв Крут.
- DDOS-атака здійснена на цифрові ресурси, які підтримують окупаційну армію РФ в Україні, обмеживши доступ користувачів до онлайн-послуг.
- Клієнти “Газпрому” та “Газпромнєфть” зіткнулись з проблемами доступу до своїх особистих кабінетів та послуг після кібератаки.
Що відомо про кібератаку хакерів ГУР на ресурси Газпрому
За інформацією джерел, до річниці подвигу героїв Крут кіберфахівці ГУР здійснили DDOS-атаку на цифрові ресурси компаній "Газпром" та "Газпромнєфть".
Кібератаки зазнали онлайн-сервіси підприємств, які займаються підтримкою злочинної діяльності окупаційної армії РФ в Україні.
Зокрема, з 28 січня клієнти цих компаній втратили змогу заходити до особистого кабінету, використовувати послуги онлайн-сервісів компанії, здійснювати оплату за пальне за допомогою паливних карт, списувати або накопичувати бонуси на рахунок тощо.
У відповідь на скарги клієнтів представники “Газпрому” заявляли про тимчасовий збій, однак не надавали пояснень щодо характеру та причин його виникнення.
Коли роботу онлайн-сервісів може бути відновлено, у російських компаніях не повідомляють.
Що відомо про інші успішні кібератаки ГУР на ресурси країни-агресорки
Кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили масштабну кібератаку на системи одного з найбільших у РФ мобільних та інтернет-операторів, що задіяний у російській агресії проти України — під удар потрапила компанія “МегаФон”.
Як повідомляють інсайдери Online.UA у воєнній розвідці, внаслідок атаки протягом 24 січня клієнти “МегаФону” мали серйозні проблеми зі зв’язком, а також доступом до мережі.
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