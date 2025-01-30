Кіберфахівці ГУР завдали удару по цифровій інфраструктурі Газпрому
Категорія
Україна
Дата публікації

Кіберфахівці ГУР завдали удару по цифровій інфраструктурі Газпрому

Хакери
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Джерело:  РБК Україна

Кіберспеціалісти Головного управління розвідки Міноборони атакували цифрову інфраструктуру російського газового монополіста "Газпром" та його дочірньої компанії "Газпромнєфть", присвятивши операцію пам'яті героїв Крут. 

Головні тези:

  • Кіберфахівці ГУР провели кібератаку на ресурси Газпрому та Газпромнєфть у день пам'яті героїв Крут.
  • DDOS-атака здійснена на цифрові ресурси, які підтримують окупаційну армію РФ в Україні, обмеживши доступ користувачів до онлайн-послуг.
  • Клієнти “Газпрому” та “Газпромнєфть” зіткнулись з проблемами доступу до своїх особистих кабінетів та послуг після кібератаки.

Що відомо про кібератаку хакерів ГУР на ресурси Газпрому

За інформацією джерел, до річниці подвигу героїв Крут кіберфахівці ГУР здійснили DDOS-атаку на цифрові ресурси компаній "Газпром" та "Газпромнєфть".

Кібератаки зазнали онлайн-сервіси підприємств, які займаються підтримкою злочинної діяльності окупаційної армії РФ в Україні.

Зокрема, з 28 січня клієнти цих компаній втратили змогу заходити до особистого кабінету, використовувати послуги онлайн-сервісів компанії, здійснювати оплату за пальне за допомогою паливних карт, списувати або накопичувати бонуси на рахунок тощо.

Хакери ГУР атакували ключові онлайн-ресурси Газпрому
Хакер

У відповідь на скарги клієнтів представники “Газпрому” заявляли про тимчасовий збій, однак не надавали пояснень щодо характеру та причин його виникнення.

Коли роботу онлайн-сервісів може бути відновлено, у російських компаніях не повідомляють.

Сьогоднішні проблеми російських водіїв — це привіт від наших побратимів з 1918 року, героїв бою під Крутами, які понад сто років тому дали тягла злочинним російським бандам наркомана Муравйова. Сьогодні ми продовжуємо справу тодішніх захисників Києва як на фронті, так і в кіберпросторі. Слава Україні! — зазначають у ГУР.

Що відомо про інші успішні кібератаки ГУР на ресурси країни-агресорки

Кіберфахівці Головного управління розвідки здійснили масштабну кібератаку на системи одного з найбільших у РФ мобільних та інтернет-операторів, що задіяний у російській агресії проти України — під удар потрапила компанія “МегаФон”.

Як повідомляють інсайдери Online.UA у воєнній розвідці, внаслідок атаки протягом 24 січня клієнти “МегаФону” мали серйозні проблеми зі зв’язком, а також доступом до мережі.

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