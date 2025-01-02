Українські кіберактивісти атакували сервери судової системи РФ — джерела
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські кіберактивісти атакували сервери судової системи РФ — джерела

Українські кіберактивісти атакували сервери судової системи РФ — джерела
Джерело:  online.ua

Фахівці ГУР МО спільно з кіберактивістами з команди BO Team атакували ресурси судової системи РФ. Про це Online.UA повідомили джерела у воєнній розвідці.

Головні тези:

  • Українські кіберактивісти впровадили успішну кібератаку на сервери судової системи РФ разом із ГУР МО та командою BO Team.
  • Під час атаки було знищено понад 80 ТБ даних на 15 серверах та робочих станціях судів РФ.
  • Крім видалення даних, кіберактивісти також розіслали понад 50 тисяч листів з обов'язковим поверненням окупованих територій під контроль України.
  • Раніше ГУР МО спільно з BO Team успішно атакували державну систему судів Росії, паралізуючи її роботу та отримуючи конфіденційні дані.
  • Ці кібератаки є частиною боротьби національних кіберзахисників проти ворогів держави та важливою складовою інформаційної безпеки України.

Кіберспеціалісти ГУР спільно з BO Team атакували сервери судів РФ

Як повідомляють джерела в українській розвідці, внаслідок кібератаки зокрема було атаковано сервери арбітражного суду тимчасово окупованого Севастополя.

У результаті атаки знищено понад 80 ТБ даних на 15 серверах та робочих станціях: бази даних, програмні комплекси, бухгалтерія, кадри, резервні копії, аудіо та відеозаписи засідань, система “арбітражне судовиробництво” та низка інших ресурсів.

Крім того, хакерами групи з офіційних поштових скриньок судів було розіслано понад 50 тисяч листів в державні установи, арбітражні суди, представникам крупного бізнесу РФ.

Окрім цього друк цих листів у паперовому вигляді було дистанційно запущено на принтерах судів.

У цих листах українські кіберактивісти “привітали” окупантів та анонсували обовʼязкове повернення окупованих територій під контроль України.

У листах також зазначено, що кожен причетний до воєнних злочинів проти України обовʼязково отримає заслужене покарання. Послання завершується словами “Готуйтеся: чекати залишилося недовго”.

Попередня атака ГУР на держсистему судів Росії

У жовтні минулого року кіберкорпус Головного управління розвідки спільно з активістами групи “ВО Team” «привітали» президента Росії Путіна з днем народження зламом державної автоматизованої системи “Правосудіє”.

ГУР атакувало російську держсистему “Правосудіє”. За словами джерел в ГУР, атака паралізувала роботу судів, відомчих електронних поштових скриньок та офіційних сайтів.

Внаслідок кіберудару були отримані персональні дані користувачів та внутрішня документація системи.

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