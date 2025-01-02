Українські кіберактивісти атакували сервери судової системи РФ — джерела

Фахівці ГУР МО спільно з кіберактивістами з команди BO Team атакували ресурси судової системи РФ. Про це Online.UA повідомили джерела у воєнній розвідці.
Головні тези:
- Українські кіберактивісти впровадили успішну кібератаку на сервери судової системи РФ разом із ГУР МО та командою BO Team.
- Під час атаки було знищено понад 80 ТБ даних на 15 серверах та робочих станціях судів РФ.
- Крім видалення даних, кіберактивісти також розіслали понад 50 тисяч листів з обов'язковим поверненням окупованих територій під контроль України.
- Раніше ГУР МО спільно з BO Team успішно атакували державну систему судів Росії, паралізуючи її роботу та отримуючи конфіденційні дані.
- Ці кібератаки є частиною боротьби національних кіберзахисників проти ворогів держави та важливою складовою інформаційної безпеки України.
Кіберспеціалісти ГУР спільно з BO Team атакували сервери судів РФ
Як повідомляють джерела в українській розвідці, внаслідок кібератаки зокрема було атаковано сервери арбітражного суду тимчасово окупованого Севастополя.
У результаті атаки знищено понад 80 ТБ даних на 15 серверах та робочих станціях: бази даних, програмні комплекси, бухгалтерія, кадри, резервні копії, аудіо та відеозаписи засідань, система “арбітражне судовиробництво” та низка інших ресурсів.
Крім того, хакерами групи з офіційних поштових скриньок судів було розіслано понад 50 тисяч листів в державні установи, арбітражні суди, представникам крупного бізнесу РФ.
Окрім цього друк цих листів у паперовому вигляді було дистанційно запущено на принтерах судів.
У цих листах українські кіберактивісти “привітали” окупантів та анонсували обовʼязкове повернення окупованих територій під контроль України.
Попередня атака ГУР на держсистему судів Росії
У жовтні минулого року кіберкорпус Головного управління розвідки спільно з активістами групи “ВО Team” «привітали» президента Росії Путіна з днем народження зламом державної автоматизованої системи “Правосудіє”.
ГУР атакувало російську держсистему “Правосудіє”. За словами джерел в ГУР, атака паралізувала роботу судів, відомчих електронних поштових скриньок та офіційних сайтів.
Внаслідок кіберудару були отримані персональні дані користувачів та внутрішня документація системи.
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