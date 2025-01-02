Украинские киберактивисты атаковали серверы судебной системы РФ — источники
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские киберактивисты атаковали серверы судебной системы РФ — источники

Украинские киберактивисты атаковали серверы судебной системы РФ — источники
Читати українською
Источник:  online.ua

Специалисты ГУР МО совместно с киберактивистами из команды BO Team атаковали ресурсы судебной системы РФ. Об этом Online.UA сообщили источники в военной разведке.

Главные тезисы

  • Украинские киберактивисты внедрили успешную кибератаку на серверы судебной системы РФ вместе с ГУР МО и командой BO Team.
  • В ходе атаки было уничтожено более 80 ТВ данных на 15 серверах и рабочих станциях судов РФ.
  • Кроме удаления данных, киберактивисты также разослали более 50 тысяч писем с обязательным возвращением оккупированных территорий под контроль Украины.
  • Ранее ГУР МО совместно с BO Team успешно атаковали государственную систему судов России, парализуя ее работу и получая конфиденциальные данные.
  • Эти кибератаки являются частью борьбы национальных киберзащитников против врагов государства и важной составляющей информационной безопасности Украины.

Киберспециалисты ГУР совместно с BO Team атаковали серверы судов РФ

Как сообщают источники в украинской разведке, в результате кибератаки, в частности, были атакованы серверы арбитражного суда временно оккупированного Севастополя.

В результате атаки уничтожено более 80 ТВ данных на 15 серверах и рабочих станциях: базы данных, программные комплексы, бухгалтерия, кадры, резервные копии, аудио и видеозаписи заседаний, система "арбитражное судопроизводство" и ряд других ресурсов.

Кроме того, хакерами группы по официальным почтовым ящикам судов было разослано более 50 тысяч писем в государственные учреждения, арбитражные суды, представителям крупного бизнеса РФ.

Кроме того, печать этих писем в бумажном виде была дистанционно запущена на принтерах судов.

В этих письмах украинские киберактивисты поздравили оккупантов и анонсировали обязательный возврат оккупированных территорий под контроль Украины.

В письмах также отмечено, что каждое причастное к военным преступлениям против Украины обязательно получит заслуженное наказание. Послание завершается словами "Готовьтесь: ждать осталось недолго".

Предыдущая атака ГУР на госсистему судов России

В октябре прошлого года киберкорпус Главного управления разведки совместно с активистами группы ВО Team поздравили президента России Путина с днем рождения изломом государственной автоматизированной системы Правосудие.

ГУР атаковало российскую госсистему "Правосудие". По словам источников в ГУР, атака парализовала работу судов, ведомственных электронных почтовых ящиков и официальных сайтов.

В результате киберудара были получены персональные данные пользователей и внутренняя документация системы.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Киберспециалисты ГУР в очередной раз масштабно атаковали российскую финансовую систему — источники
ГУР
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
"Страны Россия не существует". ГУР ярко "поздравило" россиян кибератакой на правительственные порталы
Кибератака
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Киберспециалисты ГУР атаковали сервисы российского нефтяного гиганта "Лукойл" — источники
ГУР

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?