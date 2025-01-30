Что известно о кибератаке хакеров ГУР на ресурсы Газпрома

По информации источников, к годовщине подвига героев Крут киберспециалисты ГУР совершили DDOS-атаку на цифровые ресурсы компаний "Газпром" и "Газпромнефть".

Кибератаки подверглись онлайн-сервисам предприятий, занимающихся поддержкой преступной деятельности оккупационной армии РФ в Украине.

В частности, с 28 января клиенты этих компаний упустили возможность заходить в личный кабинет, использовать услуги онлайн-сервисов компании, осуществлять оплату за топливо с помощью топливных карт, списывать или накапливать бонусы на счет и т.д.

Хакер

В ответ на жалобы клиентов представители "Газпрома" заявляли о временном сбое, однако не давали объяснений по характеру и причинам его возникновения.

Когда работа онлайн-сервисов может быть возобновлена, в российских компаниях не сообщают.

Сегодняшние проблемы российских водителей — это привет от наших собратьев с 1918 года, героев боя под Крутами, которые более ста лет назад дали тянувшую преступным российским бандам наркомана Муравьева. Сегодня мы продолжаем дело тогдашних защитников Киева как на фронте, так и в киберпространстве. Слава Украине! — отмечают в ГУР. Поделиться

Что известно о других успешных кибератаках ГУР на ресурсы страны-агрессорки

Киберспециалисты Главного управления разведки осуществили масштабную кибератаку на системы одного из крупнейших в РФ мобильных и интернет-операторов, задействованного в российской агрессии против Украины — под удар попала компания "Мегафон".

Как сообщают инсайдеры Online.UA в военной разведке, в результате атаки в течение 24 января клиенты "МегаФона" испытывали серьезные проблемы со связью, а также доступ к сети.