Киберспециалисты ГУР нанесли удар по цифровой инфраструктуре Газпрома
Категория
Украина
Дата публикации

Киберспециалисты ГУР нанесли удар по цифровой инфраструктуре Газпрома

Хакеры
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Источник:  РБК Украина

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны атаковали цифровую инфраструктуру российского газового монополиста "Газпром" и его дочерней компании "Газпромнефть", посвятив операцию памяти героев Крут.

Главные тезисы

  • Киберспециалисты ГУР осуществили атаку на цифровую инфраструктуру Газпрома и его дочернюю компанию Газпромнефть, ограничив доступ к онлайн-услугам.
  • DDOS-атака была проведена в день памяти героев Крут, повлекла за собой серьезные проблемы для клиентов компаний.
  • Кибератаки ГУР создали серьезные последствия для российских компаний и пользователей, оставив электронные ресурсы недоступными.

Что известно о кибератаке хакеров ГУР на ресурсы Газпрома

По информации источников, к годовщине подвига героев Крут киберспециалисты ГУР совершили DDOS-атаку на цифровые ресурсы компаний "Газпром" и "Газпромнефть".

Кибератаки подверглись онлайн-сервисам предприятий, занимающихся поддержкой преступной деятельности оккупационной армии РФ в Украине.

В частности, с 28 января клиенты этих компаний упустили возможность заходить в личный кабинет, использовать услуги онлайн-сервисов компании, осуществлять оплату за топливо с помощью топливных карт, списывать или накапливать бонусы на счет и т.д.

Хакеры ГУР атаковали ключевые онлайн-ресурсы Газпрома
Хакер

В ответ на жалобы клиентов представители "Газпрома" заявляли о временном сбое, однако не давали объяснений по характеру и причинам его возникновения.

Когда работа онлайн-сервисов может быть возобновлена, в российских компаниях не сообщают.

Сегодняшние проблемы российских водителей — это привет от наших собратьев с 1918 года, героев боя под Крутами, которые более ста лет назад дали тянувшую преступным российским бандам наркомана Муравьева. Сегодня мы продолжаем дело тогдашних защитников Киева как на фронте, так и в киберпространстве. Слава Украине! — отмечают в ГУР.

Что известно о других успешных кибератаках ГУР на ресурсы страны-агрессорки

Киберспециалисты Главного управления разведки осуществили масштабную кибератаку на системы одного из крупнейших в РФ мобильных и интернет-операторов, задействованного в российской агрессии против Украины — под удар попала компания "Мегафон".

Как сообщают инсайдеры Online.UA в военной разведке, в результате атаки в течение 24 января клиенты "МегаФона" испытывали серьезные проблемы со связью, а также доступ к сети.

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