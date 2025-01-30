Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны атаковали цифровую инфраструктуру российского газового монополиста "Газпром" и его дочерней компании "Газпромнефть", посвятив операцию памяти героев Крут.
Главные тезисы
- Киберспециалисты ГУР осуществили атаку на цифровую инфраструктуру Газпрома и его дочернюю компанию Газпромнефть, ограничив доступ к онлайн-услугам.
- DDOS-атака была проведена в день памяти героев Крут, повлекла за собой серьезные проблемы для клиентов компаний.
- Кибератаки ГУР создали серьезные последствия для российских компаний и пользователей, оставив электронные ресурсы недоступными.
Что известно о кибератаке хакеров ГУР на ресурсы Газпрома
По информации источников, к годовщине подвига героев Крут киберспециалисты ГУР совершили DDOS-атаку на цифровые ресурсы компаний "Газпром" и "Газпромнефть".
Кибератаки подверглись онлайн-сервисам предприятий, занимающихся поддержкой преступной деятельности оккупационной армии РФ в Украине.
В частности, с 28 января клиенты этих компаний упустили возможность заходить в личный кабинет, использовать услуги онлайн-сервисов компании, осуществлять оплату за топливо с помощью топливных карт, списывать или накапливать бонусы на счет и т.д.
В ответ на жалобы клиентов представители "Газпрома" заявляли о временном сбое, однако не давали объяснений по характеру и причинам его возникновения.
Когда работа онлайн-сервисов может быть возобновлена, в российских компаниях не сообщают.
Что известно о других успешных кибератаках ГУР на ресурсы страны-агрессорки
Киберспециалисты Главного управления разведки осуществили масштабную кибератаку на системы одного из крупнейших в РФ мобильных и интернет-операторов, задействованного в российской агрессии против Украины — под удар попала компания "Мегафон".
Как сообщают инсайдеры Online.UA в военной разведке, в результате атаки в течение 24 января клиенты "МегаФона" испытывали серьезные проблемы со связью, а также доступ к сети.
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