Кибермошенники совершенствуют фишинговые атаки посредством использования систем искусственного интеллекта для получения информации о пользователях онлайн-платформ и соцсетей.
Главные тезисы
- Хакеры все чаще используют искусственный интеллект для усовершенствования фишинговых атак, создавая персонализированные фишинговые письма.
- Использование ИИ позволяет киберпреступникам создавать более эффективные сценарии мошенничества, а также анализировать профили пользователей для более точного выбора целей.
- Основные методы защиты от фишинговых кибератак включают осторожность при общении по электронной почте, проверку подозрительных ссылок и использование собственных закладок в браузере.
- Киберпреступники нацелены на руководителей крупных компаний, стремясь получить доступ к конфиденциальной информации для вымогательства.
- Чтобы защититься от интернет-мошенничества, пользователям рекомендуется не доверять подозрительным письмам, не переходить по подозрительным ссылкам и следовать основным правилам безопасности в сети.
Аналитики предупреждают о росте угрозы фишинговых кибератак с помощью ИИ
Фишинговые атаки предусматривают получение конфиденциальной информации о пользователях, в частности, паролях, логинах и данных банковских карт с помощью фейковых электронных писем или сообщений, выдаваемых за официальные.
В отчете издания отмечается, что мошенники начинают использовать ИИ для анализа профилей пользователей с целью генерации электронных писем с более совершенной персонализацией, что позволит гораздо эффективнее вводить людей в заблуждение.
Представители британской страховой компании Beazley, а также коммерческой группы eBay предупреждают о росте количества электронных писем от мошенников, содержащих персональные данные, скорее всего, полученные с помощью систем искусственного интеллекта на основе анализа онлайн-профилей.
Электронные письма от киберпреступников с высоким уровнем персонализации имеют гораздо больше шансов обмануть контрольные фильтры, создаваемые корпорациями и провайдерами электронной почты, в том числе Apple и Google.
В настоящее время ключевыми целями мошенников являются сотрудники крупных компаний. Обычно киберпреступники нацеливаются на руководителей этих компаний с целью получить доступ к внутренним системам и похитить конфиденциальную корпоративную информацию.
Получение такой информации позволяет мошенникам шантажировать эти компании, требуя денег.
Боты с искусственным интеллектом даже копируют стиль письма определенных компаний с их сайтов и другого публичного контента, чтобы прибавить вес своим мошенническим действиям.
Как защититься от фишингового интернет-мошенничества
Однако эти методы вскоре могут использоваться и против обычных пользователей. Мошенники будут изучать профили людей в соцсетях Facebook, Instagram, X и других, составляя картину жизни человека.
На базе интересов и планов человека ему будут отправляться фейковые предложения от якобы магазинов и других сервисов со ссылкой на поддельный сайт, который потребует введения логина и пароля пользователей.
Чтобы защититься от такого вида мошенничества никогда не следует переходить по подозрительным ссылкам, которые посылаются в форме электронных писем, а также всегда проверять электронный адрес отправителя, использовать собственные закладки в браузере, связываться с якобы написавшим вам по срочному вопросу других сервисах и прочее.
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