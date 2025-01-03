Хакеры усовершенствуют кибератаки с помощью ИИ
Категория
Технологии
Дата публикации

Хакеры усовершенствуют кибератаки с помощью ИИ

Хакер
Читати українською
Источник:  Financial Times

Кибермошенники совершенствуют фишинговые атаки посредством использования систем искусственного интеллекта для получения информации о пользователях онлайн-платформ и соцсетей.

Главные тезисы

  • Хакеры все чаще используют искусственный интеллект для усовершенствования фишинговых атак, создавая персонализированные фишинговые письма.
  • Использование ИИ позволяет киберпреступникам создавать более эффективные сценарии мошенничества, а также анализировать профили пользователей для более точного выбора целей.
  • Основные методы защиты от фишинговых кибератак включают осторожность при общении по электронной почте, проверку подозрительных ссылок и использование собственных закладок в браузере.
  • Киберпреступники нацелены на руководителей крупных компаний, стремясь получить доступ к конфиденциальной информации для вымогательства.
  • Чтобы защититься от интернет-мошенничества, пользователям рекомендуется не доверять подозрительным письмам, не переходить по подозрительным ссылкам и следовать основным правилам безопасности в сети.

Аналитики предупреждают о росте угрозы фишинговых кибератак с помощью ИИ

Фишинговые атаки предусматривают получение конфиденциальной информации о пользователях, в частности, паролях, логинах и данных банковских карт с помощью фейковых электронных писем или сообщений, выдаваемых за официальные.

В отчете издания отмечается, что мошенники начинают использовать ИИ для анализа профилей пользователей с целью генерации электронных писем с более совершенной персонализацией, что позволит гораздо эффективнее вводить людей в заблуждение.

Представители британской страховой компании Beazley, а также коммерческой группы eBay предупреждают о росте количества электронных писем от мошенников, содержащих персональные данные, скорее всего, полученные с помощью систем искусственного интеллекта на основе анализа онлайн-профилей.

Хакеры совершенствуют фишинговые кибератаки с помощью ИИ
Хакеры

Это становится все хуже и становится очень личным, и именно поэтому мы подозреваем, что за этим стоит ИИ. Мы начинаем видеть очень целенаправленные атаки, которые выскабливают огромное количество информации о человеке, — объясняет директор по информационной безопасности Beazley Кирсти Келли.

Электронные письма от киберпреступников с высоким уровнем персонализации имеют гораздо больше шансов обмануть контрольные фильтры, создаваемые корпорациями и провайдерами электронной почты, в том числе Apple и Google.

В настоящее время ключевыми целями мошенников являются сотрудники крупных компаний. Обычно киберпреступники нацеливаются на руководителей этих компаний с целью получить доступ к внутренним системам и похитить конфиденциальную корпоративную информацию.

Получение такой информации позволяет мошенникам шантажировать эти компании, требуя денег.

Боты с искусственным интеллектом даже копируют стиль письма определенных компаний с их сайтов и другого публичного контента, чтобы прибавить вес своим мошенническим действиям.

Как защититься от фишингового интернет-мошенничества

Однако эти методы вскоре могут использоваться и против обычных пользователей. Мошенники будут изучать профили людей в соцсетях Facebook, Instagram, X и других, составляя картину жизни человека.

На базе интересов и планов человека ему будут отправляться фейковые предложения от якобы магазинов и других сервисов со ссылкой на поддельный сайт, который потребует введения логина и пароля пользователей.

Чтобы защититься от такого вида мошенничества никогда не следует переходить по подозрительным ссылкам, которые посылаются в форме электронных писем, а также всегда проверять электронный адрес отправителя, использовать собственные закладки в браузере, связываться с якобы написавшим вам по срочному вопросу других сервисах и прочее.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Киберспециалисты ГУР в очередной раз масштабно атаковали российскую финансовую систему — источники
ГУР
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Киберспециалисты ГУР атаковали сервисы российского нефтяного гиганта "Лукойл" — источники
ГУР
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские киберактивисты атаковали серверы судебной системы РФ — источники
Украинские киберактивисты атаковали серверы судебной системы РФ — источники

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?