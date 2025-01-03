Кибермошенники совершенствуют фишинговые атаки посредством использования систем искусственного интеллекта для получения информации о пользователях онлайн-платформ и соцсетей.

Аналитики предупреждают о росте угрозы фишинговых кибератак с помощью ИИ

Фишинговые атаки предусматривают получение конфиденциальной информации о пользователях, в частности, паролях, логинах и данных банковских карт с помощью фейковых электронных писем или сообщений, выдаваемых за официальные.

В отчете издания отмечается, что мошенники начинают использовать ИИ для анализа профилей пользователей с целью генерации электронных писем с более совершенной персонализацией, что позволит гораздо эффективнее вводить людей в заблуждение.

Представители британской страховой компании Beazley, а также коммерческой группы eBay предупреждают о росте количества электронных писем от мошенников, содержащих персональные данные, скорее всего, полученные с помощью систем искусственного интеллекта на основе анализа онлайн-профилей.

Хакеры

Это становится все хуже и становится очень личным, и именно поэтому мы подозреваем, что за этим стоит ИИ. Мы начинаем видеть очень целенаправленные атаки, которые выскабливают огромное количество информации о человеке, — объясняет директор по информационной безопасности Beazley Кирсти Келли. Поделиться

Электронные письма от киберпреступников с высоким уровнем персонализации имеют гораздо больше шансов обмануть контрольные фильтры, создаваемые корпорациями и провайдерами электронной почты, в том числе Apple и Google.

В настоящее время ключевыми целями мошенников являются сотрудники крупных компаний. Обычно киберпреступники нацеливаются на руководителей этих компаний с целью получить доступ к внутренним системам и похитить конфиденциальную корпоративную информацию.

Получение такой информации позволяет мошенникам шантажировать эти компании, требуя денег.

Боты с искусственным интеллектом даже копируют стиль письма определенных компаний с их сайтов и другого публичного контента, чтобы прибавить вес своим мошенническим действиям.

Как защититься от фишингового интернет-мошенничества

Однако эти методы вскоре могут использоваться и против обычных пользователей. Мошенники будут изучать профили людей в соцсетях Facebook, Instagram, X и других, составляя картину жизни человека.

На базе интересов и планов человека ему будут отправляться фейковые предложения от якобы магазинов и других сервисов со ссылкой на поддельный сайт, который потребует введения логина и пароля пользователей.

Чтобы защититься от такого вида мошенничества никогда не следует переходить по подозрительным ссылкам, которые посылаются в форме электронных писем, а также всегда проверять электронный адрес отправителя, использовать собственные закладки в браузере, связываться с якобы написавшим вам по срочному вопросу других сервисах и прочее.