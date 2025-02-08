Трамп допустил большую ошибку относительно РФ. Почему это опасно для Украины

Американский лидер Дональд Трамп сразу отказался обсуждать вступление Украины в НАТО, хотя мог использовать этот вопрос во время полноценных переговоров с командой российского диктатора Владимира Путина. Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал это большой "переговорной ошибкой" Белого дома.
Главные тезисы
- Украина должна активно бороться за членство в НАТО.
- Отложение обсуждения вступления Украины в НАТО уже привело к потере преимущества во время переговоров с Россией.
Трамп не просчитал все шаги для максимального давления на РФ
По убеждению Дмитрия Кулебы, Украина должна до последнего бороться за свое членство в Альянсе, поскольку политика — это искусство возможного.
Именно поэтому, как считает украинский дипломат, Трамп и его команда допустили большую "переговорную ошибку", сразу заявив, что вступление Украины в НАТО придется отложить.
По словам Дмитрия Кулебы, даже если бы было принято решение снять тему НАТО с обсуждения, то, по крайней мере, ее можно было "продать" Путину.
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