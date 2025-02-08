Трамп допустил большую ошибку относительно РФ. Почему это опасно для Украины

Американский лидер Дональд Трамп сразу отказался обсуждать вступление Украины в НАТО, хотя мог использовать этот вопрос во время полноценных переговоров с командой российского диктатора Владимира Путина. Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал это большой "переговорной ошибкой" Белого дома.

Трамп не просчитал все шаги для максимального давления на РФ

По убеждению Дмитрия Кулебы, Украина должна до последнего бороться за свое членство в Альянсе, поскольку политика — это искусство возможного.

Просто нужно играть в длинную и если что-то и сдавать, то втридорога. Я прямо сейчас не вижу, за что можно продать тему НАТО с точки зрения пользы для Украины. Дмитрий Кулеба Экс-глава МИД Украины

Именно поэтому, как считает украинский дипломат, Трамп и его команда допустили большую "переговорную ошибку", сразу заявив, что вступление Украины в НАТО придется отложить.

По словам Дмитрия Кулебы, даже если бы было принято решение снять тему НАТО с обсуждения, то, по крайней мере, ее можно было "продать" Путину.