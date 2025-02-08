Трамп допустил большую ошибку относительно РФ. Почему это опасно для Украины
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Трамп допустил большую ошибку относительно РФ. Почему это опасно для Украины

Трамп
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Источник:  online.ua

Американский лидер Дональд Трамп сразу отказался обсуждать вступление Украины в НАТО, хотя мог использовать этот вопрос во время полноценных переговоров с командой российского диктатора Владимира Путина. Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал это большой "переговорной ошибкой" Белого дома.

Главные тезисы

  • Украина должна активно бороться за членство в НАТО.
  • Отложение обсуждения вступления Украины в НАТО уже привело к потере преимущества во время переговоров с Россией.

Трамп не просчитал все шаги для максимального давления на РФ

По убеждению Дмитрия Кулебы, Украина должна до последнего бороться за свое членство в Альянсе, поскольку политика — это искусство возможного.

Просто нужно играть в длинную и если что-то и сдавать, то втридорога. Я прямо сейчас не вижу, за что можно продать тему НАТО с точки зрения пользы для Украины.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Экс-глава МИД Украины

Именно поэтому, как считает украинский дипломат, Трамп и его команда допустили большую "переговорную ошибку", сразу заявив, что вступление Украины в НАТО придется отложить.

По словам Дмитрия Кулебы, даже если бы было принято решение снять тему НАТО с обсуждения, то, по крайней мере, ее можно было "продать" Путину.

Но вместо того, чтобы ее за что-то продать, они уже начали говорить, что придется отложить. Так а Путину зачем вам что-нибудь платить, если он и так знает, что вы уже это сдали. Поэтому здесь чисто переговорная ошибка и она, к сожалению, дорого нам обойдется, — предупредил бывший министр.

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