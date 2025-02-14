Трамп заявил о переговорах Украины, США и РФ — известны время и место
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп заявил о переговорах Украины, США и РФ — известны время и место

The White House
Трамп
Read in English
Читати українською

Американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил, что договорился о встрече представителей Украины, США и России в Саудовской Аравии, в ходе которой обсудят пути прекращения войны, которую ведет РФ.

Главные тезисы

  • Встреча состоится в скором времени, однако без участия президентов стран.
  • Она станет важным шагом к мирному урегулированию войны.

Трамп обещает важную встречу по завершению войны

По словам президента США, переговоры состоятся в скором времени, поскольку запланированы на следующую неделю.

Во время пресс-конференции в Овальном кабинете Дональд Трампа подчеркнул, что встреча в Саудовской Аравии не предусматривает его непосредственного участия.

Что важно понимать, к ней не присоединятся ни украинский лидер Владимир Зеленский, ни российский диктатор Владимир Путин.

Однако во время переговоров будут присутствовать чиновники из Украины, США и России.

Завтра будет встреча в Мюнхене, затем на следующей неделе. Встреча в Саудовской Аравии не со мной или Путиным, а с высшими должностными лицами, и Украина также будет частью этой встречи, и мы посмотрим, сможем ли мы положить конец этой ужасной войне.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Как известно, 12 февраля состоялись телефонные переговоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп допустил большую ошибку относительно РФ. Почему это опасно для Украины
Трамп
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Лучший друг Украины. Кто такая Меган Моббс и как она связана с Трампом
Меган Моббс
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп принял еще одно тайное решение касательно Украины и РФ
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?