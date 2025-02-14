Трамп заявил о переговорах Украины, США и РФ — известны время и место

Американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил, что договорился о встрече представителей Украины, США и России в Саудовской Аравии, в ходе которой обсудят пути прекращения войны, которую ведет РФ.

Трамп обещает важную встречу по завершению войны

По словам президента США, переговоры состоятся в скором времени, поскольку запланированы на следующую неделю.

Во время пресс-конференции в Овальном кабинете Дональд Трампа подчеркнул, что встреча в Саудовской Аравии не предусматривает его непосредственного участия.

Что важно понимать, к ней не присоединятся ни украинский лидер Владимир Зеленский, ни российский диктатор Владимир Путин.

Однако во время переговоров будут присутствовать чиновники из Украины, США и России.

Завтра будет встреча в Мюнхене, затем на следующей неделе. Встреча в Саудовской Аравии не со мной или Путиным, а с высшими должностными лицами, и Украина также будет частью этой встречи, и мы посмотрим, сможем ли мы положить конец этой ужасной войне. Дональд Трамп Президент США