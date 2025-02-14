Трамп заявил о переговорах Украины, США и РФ — известны время и место

Американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил, что договорился о встрече представителей Украины, США и России в Саудовской Аравии, в ходе которой обсудят пути прекращения войны, которую ведет РФ.
Главные тезисы
- Встреча состоится в скором времени, однако без участия президентов стран.
- Она станет важным шагом к мирному урегулированию войны.
Трамп обещает важную встречу по завершению войны
По словам президента США, переговоры состоятся в скором времени, поскольку запланированы на следующую неделю.
Во время пресс-конференции в Овальном кабинете Дональд Трампа подчеркнул, что встреча в Саудовской Аравии не предусматривает его непосредственного участия.
Что важно понимать, к ней не присоединятся ни украинский лидер Владимир Зеленский, ни российский диктатор Владимир Путин.
Однако во время переговоров будут присутствовать чиновники из Украины, США и России.
Как известно, 12 февраля состоялись телефонные переговоры Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
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