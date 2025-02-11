Издание The Washington Post обращает внимание на то, что дочь специального представителя США по Украине и России Кита Келлога — Меган Моббс — уже много лет возглавляет благотворительный фонд RT Weatherman Foundation, который помогает Украине с начала полномасштабной войны.
Главные тезисы
- Фонд Моббс координирует доставку медицинской помощи в украинские больницы и эвакуацию раненых американских бойцов.
- Меган Моббс жестко критиковала администрацию Джо Байдена за нехватку помощи Украине.
Дочь Келлога всячески помогает Украине уже много лет
По убеждению американских журналистов, лучшего "друга Украины", чем Моббс, просто не найти.
Однако, как отмечает редакция издания, нет никаких гарантий, что член команды Трампа всегда соглашается со своей дочерью, и наоборот.
Более того, указано, что команда Меган Моббс помогает эвакуировать раненых американских добровольцев, которые воюют в Украине, а также активно занимается репатриацией тел погибших американских воинов.
Что важно понимать, именно RT Weatherman Foundation координировал и спонсировал поездку Келлога в Украину в январе 2023 года.
Как известно, впоследствии он выступил перед Сенатом США и заявил, что Украина должна получить возможность нанести поражение российской армии, поскольку "только это может вынудить Путина сесть за стол переговоров".
На фоне последних событий Меган Моббс также жестко критиковала администрацию Джо Байдена, которая, по ее мнению, сделала недостаточно для помощи Украине.
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