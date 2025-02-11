Издание The Washington Post обращает внимание на то, что дочь специального представителя США по Украине и России Кита Келлога — Меган Моббс — уже много лет возглавляет благотворительный фонд RT Weatherman Foundation, который помогает Украине с начала полномасштабной войны.

Дочь Келлога всячески помогает Украине уже много лет

По убеждению американских журналистов, лучшего "друга Украины", чем Моббс, просто не найти.

Однако, как отмечает редакция издания, нет никаких гарантий, что член команды Трампа всегда соглашается со своей дочерью, и наоборот.

Фонд Моббс создал и управляет логистическим центром на румынско-украинской границе, откуда уже доставлено более 10 000 поддонов лекарств, медицинских товаров и другой помощи в более 70 украинских больниц и гуманитарных организаций. Поделиться

Меган Моббс (Фото: Instagram mobbs_mentality)

Более того, указано, что команда Меган Моббс помогает эвакуировать раненых американских добровольцев, которые воюют в Украине, а также активно занимается репатриацией тел погибших американских воинов.

Что важно понимать, именно RT Weatherman Foundation координировал и спонсировал поездку Келлога в Украину в январе 2023 года.

Как известно, впоследствии он выступил перед Сенатом США и заявил, что Украина должна получить возможность нанести поражение российской армии, поскольку "только это может вынудить Путина сесть за стол переговоров".