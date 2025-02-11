Президент США Дональд Трамп предположил, что война, которую ведет Россия, может закончиться поражением и оккупацией Украины. Однако глава Белого дома заверил, что любое развитие событий не помешает ему вернуть американские деньги, инвестированные в защиту Украины.
Главные тезисы
- Трамп указал, что хочет вернуть все американские инвестиции в защиту Украины даже в случае ее оккупации.
- Президент США планирует получить редкоземельных минералов на сумму, эквивалентную примерно 500 миллиардам долларов.
Трамп раскрыл свою главную цель
По словам украинского лидера, Украина "по сути согласилась" передать Штатам редкоземельные минералы в качестве платы за военную помощь.
Дональд Трамп обратил внимание на то, что именно Украина имеет чрезвычайно ценную землю с точки зрения редкоземельных (минералов), нефти и газа и других ископаемых.
По мнению главы Белого дома, его страна должна иметь доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, каким будет финал войны.
Он официально подтвердил, что хочет получить редкоземельных минералов на сумму, эквивалентную примерно 500 миллиардам долларов.
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