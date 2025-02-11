Президент США Дональд Трамп предположил, что война, которую ведет Россия, может закончиться поражением и оккупацией Украины. Однако глава Белого дома заверил, что любое развитие событий не помешает ему вернуть американские деньги, инвестированные в защиту Украины.

Трамп раскрыл свою главную цель

По словам украинского лидера, Украина "по сути согласилась" передать Штатам редкоземельные минералы в качестве платы за военную помощь.

Дональд Трамп обратил внимание на то, что именно Украина имеет чрезвычайно ценную землю с точки зрения редкоземельных (минералов), нефти и газа и других ископаемых.

Я хочу, чтобы наши деньги были защищены, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов (в Украине — ред.) Дональд Трамп Президент США

По мнению главы Белого дома, его страна должна иметь доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, каким будет финал войны.

Они могут заключить сделку. А могут не договориться. Они могут когда-нибудь быть российскими, а могут и не быть российскими. Но у нас будут все эти деньги в (Украине), и я говорю, я хочу их вернуть, — цинично заявил Дональд Трамп. Поделиться

Он официально подтвердил, что хочет получить редкоземельных минералов на сумму, эквивалентную примерно 500 миллиардам долларов.