Президент США Дональд Трамп припустив, що війна, яку веде Росія, може закінчитися поразкою та окупацією України. Однак очільник Білого дому запевнив, що будь-який розвиток подій не завадить йому повернути американські гроші, які були інвестовані у захист України.

Трамп розкрив свою головну мету

За словами українського лідера, Україна "по суті погодилася" передати Штатам рідкоземельні мінерали як плату за військову допомогу.

Дональд Трамп звернув увагу на те, що саме Україна має надзвичайно цінну землю з точки зору рідкоземельних (мінералів), нафти і газу та інших копалин.

Я хочу, щоб наші гроші були захищені, тому що ми витрачаємо сотні мільярдів доларів (в Україні — ред.) Дональд Трамп Президент США

На переконання очільника Білого дому, його країна повинна мати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, яким буде фінал війни.

Вони можуть укласти угоду. А можуть не домовитися. Вони можуть колись бути російськими, а можуть колись не бути російськими. Але ми будемо мати всі ці гроші в (Україні), і я кажу, я хочу їх повернути, — цинічно заявив Дональд Трамп. Поширити

Він офіційно підтвердив, що хоче отримати рідкоземельних мінералів на суму, еквівалентну приблизно 500 мільярдам доларів.