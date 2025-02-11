"Можуть бути російськими". Трамп виступив зі скандальною заявою щодо України

Президент США Дональд Трамп припустив, що війна, яку веде Росія, може закінчитися поразкою та окупацією України. Однак очільник Білого дому запевнив, що будь-який розвиток подій не завадить йому повернути американські гроші, які були інвестовані у захист України.
Головні тези:
- Трамп вказав, що хоче повернути всі американські інвестиції у захист України навіть у разі її окупації.
- Президент США планує отримати рідкоземельних мінералів на суму, еквівалентну приблизно 500 мільярдам доларів.
Трамп розкрив свою головну мету
За словами українського лідера, Україна "по суті погодилася" передати Штатам рідкоземельні мінерали як плату за військову допомогу.
Дональд Трамп звернув увагу на те, що саме Україна має надзвичайно цінну землю з точки зору рідкоземельних (мінералів), нафти і газу та інших копалин.
На переконання очільника Білого дому, його країна повинна мати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, яким буде фінал війни.
Він офіційно підтвердив, що хоче отримати рідкоземельних мінералів на суму, еквівалентну приблизно 500 мільярдам доларів.
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