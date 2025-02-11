Переговори Зеленського і Трампа. До чого готуватися Україні

Американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що найближчими днями проведе розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Окрім того, Київ незабаром відвідає спеціальний представник Трампа з питань України й Росії Кіт Келлог.
Головні тези:
- Команда Трампа представить президенту різні сценарії завершення війни.
- Зеленський продовжує наполягати на гарантіях безпеки для України.
Зеленський і Трамп готуються до переговорів
Відомо, що американський лідер направить до Мюнхена, де відбудеться конференція з безпеки, Кіта Келлога, віцепрезидента США Джея Ді Венса, держсекретаря Марко Рубіо та главу Пентагона Піта Гегсета.
За словами Келлога, після повернення з Мюнхена він та інші члени американської делегації представлять Трампу різні сценарії завершення війни РФ проти України.
З заявою з цього приводу також виступив глава Держдепу США Марко Рубіо.
За словами останнього, Дональд Трамп наполягає на швидкому завершенні війни, а Зеленський закликає до надійних гарантій безпеки для України:
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