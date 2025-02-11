Переговори Зеленського і Трампа. До чого готуватися Україні

Американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що найближчими днями проведе розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Окрім того, Київ незабаром відвідає спеціальний представник Трампа з питань України й Росії Кіт Келлог.

Зеленський і Трамп готуються до переговорів

Відомо, що американський лідер направить до Мюнхена, де відбудеться конференція з безпеки, Кіта Келлога, віцепрезидента США Джея Ді Венса, держсекретаря Марко Рубіо та главу Пентагона Піта Гегсета.

За словами Келлога, після повернення з Мюнхена він та інші члени американської делегації представлять Трампу різні сценарії завершення війни РФ проти України.

Знаючи, як працює процес, для Зеленського, ймовірно, було б краще, якби ми всі зустрілися разом і обговорили це як група. Кіт Келлог Спецпредставник Дональда Трампа з питань України і РФ

З заявою з цього приводу також виступив глава Держдепу США Марко Рубіо.

За словами останнього, Дональд Трамп наполягає на швидкому завершенні війни, а Зеленський закликає до надійних гарантій безпеки для України: