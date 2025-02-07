США розкрили ключову стратегію Росії у війні проти України

Росії завжди було начхати на власні втрати у живій силі під час будь-якої з воєн — її цікавить лише фінальний результат. Таку ж стратегію Москва використовує, намагаючись окупувати Україну. Про це заявив спецпредставник президента США щодо України та Росії Кіт Келлог.

Росію неможливо зупинити лише на фронті

Кіт Келлог звернув увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений мінімізувати втрати власної армії.

За словами спецпредставника Трамп, вкрай важливо зупинити кровопролиття перед початком обговорення тонкощів мирного врегулювання.

Для Росії це щось на кшталт ДНК у військових операціях — по суті, ви воюєте на виснаження. Якщо ви подивитеся на історію, ви ніколи не захочете вступати в бій на виснаження з росіянами, тому що це те, як вони воюють. Вони до цього звикли. Я маю на увазі, що це країна, яка була готова втрачати — і втрачала. Кіт Келлог Спецпредставник Дональда Трампа у питаннях України та РФ

На цьому тлі Келлог нагадав, що Росія втратила близько 700 000 людей у Сталінградській битві протягом лише пів року — вони “навіть оком не моргнули”.

Враховуючи ідентичну стратегію Росії у війні проти України, потрібно усвідомити, що зупинити РФ на полі бою дуже складно, тому важливо використати інші інструменти.