США розкрили ключову стратегію Росії у війні проти України
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США розкрили ключову стратегію Росії у війні проти України

армія РФ
Джерело:  The New York Post

Росії завжди було начхати на власні втрати у живій силі під час будь-якої з воєн — її цікавить лише фінальний результат. Таку ж стратегію Москва використовує, намагаючись окупувати Україну. Про це заявив спецпредставник президента США щодо України та Росії Кіт Келлог.

Головні тези:

  • Росія використовує стратегію війни на виснаження, ігноруючи власні втрати.
  • Необхідно застосовувати різні інструменти, такі як економічний і дипломатичний тиск на Путіна, щоб зупинити РФ.

Росію неможливо зупинити лише на фронті

Кіт Келлог звернув увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений мінімізувати втрати власної армії.

За словами спецпредставника Трамп, вкрай важливо зупинити кровопролиття перед початком обговорення тонкощів мирного врегулювання.

Для Росії це щось на кшталт ДНК у військових операціях — по суті, ви воюєте на виснаження. Якщо ви подивитеся на історію, ви ніколи не захочете вступати в бій на виснаження з росіянами, тому що це те, як вони воюють. Вони до цього звикли. Я маю на увазі, що це країна, яка була готова втрачати — і втрачала.

Кіт Келлог

Кіт Келлог

Спецпредставник Дональда Трампа у питаннях України та РФ

На цьому тлі Келлог нагадав, що Росія втратила близько 700 000 людей у Сталінградській битві протягом лише пів року — вони “навіть оком не моргнули”.

Враховуючи ідентичну стратегію Росії у війні проти України, потрібно усвідомити, що зупинити РФ на полі бою дуже складно, тому важливо використати інші інструменти.

Треба чинити економічний тиск, чинити дипломатичний тиск, певний вид військового тиску і інші важелі, які ви збираєтеся використовувати, щоб переконатися, що (це йде — ред.) туди, куди ми хочемо.

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