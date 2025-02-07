США раскрыли ключевую стратегию России в войне против Украины
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США раскрыли ключевую стратегию России в войне против Украины

армия РФ
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Источник:  The New York Post

России всегда было плевать на собственные потери в живой силе во время любой из войн — ее интересует только финальный результат. Такую же стратегию Москва использует, пытаясь оккупировать Украину. Об этом заявил спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог.

Главные тезисы

  • Россия использует стратегию войны на истощение, игнорируя собственные потери.
  • Необходимо применять разные инструменты, такие как экономическое и дипломатическое давление на Путина, чтобы остановить РФ.

Россию невозможно остановить только на фронте

Кит Келлог обратил внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован минимизировать потери собственной армии.

По словам спецпредставителя Трамп, крайне важно остановить кровопролитие перед началом обсуждения тонкостей мирного урегулирования.

Для России это что-то вроде ДНК в военных операциях — по сути, вы сражаетесь на истощение. Если вы посмотрите на историю, вы никогда не захотите вступать в бой на истощение с россиянами, потому что это то, как они воюют. Они к этому привыкли. Я имею в виду, что это страна, которая была готова терять и теряла.

Кот Келлог

Кот Келлог

Спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины и РФ

На этом фоне Келлог напомнил, что Россия потеряла около 700 000 человек в Сталинградской битве в течение всего полугода — они "даже глазом не моргнули".

Учитывая идентичную стратегию России в войне против Украины, нужно понять, что остановить РФ на поле боя очень сложно, поэтому важно использовать другие инструменты.

Нужно оказывать экономическое давление, оказывать дипломатическое давление, определенный вид военного давления и другие рычаги, которые вы собираетесь использовать, чтобы убедиться, что (это идет — ред.) туда, куда мы хотим.

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