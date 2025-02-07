США раскрыли ключевую стратегию России в войне против Украины

России всегда было плевать на собственные потери в живой силе во время любой из войн — ее интересует только финальный результат. Такую же стратегию Москва использует, пытаясь оккупировать Украину. Об этом заявил спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог.
Главные тезисы
- Россия использует стратегию войны на истощение, игнорируя собственные потери.
- Необходимо применять разные инструменты, такие как экономическое и дипломатическое давление на Путина, чтобы остановить РФ.
Россию невозможно остановить только на фронте
Кит Келлог обратил внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован минимизировать потери собственной армии.
По словам спецпредставителя Трамп, крайне важно остановить кровопролитие перед началом обсуждения тонкостей мирного урегулирования.
На этом фоне Келлог напомнил, что Россия потеряла около 700 000 человек в Сталинградской битве в течение всего полугода — они "даже глазом не моргнули".
Учитывая идентичную стратегию России в войне против Украины, нужно понять, что остановить РФ на поле боя очень сложно, поэтому важно использовать другие инструменты.
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