России всегда было плевать на собственные потери в живой силе во время любой из войн — ее интересует только финальный результат. Такую же стратегию Москва использует, пытаясь оккупировать Украину. Об этом заявил спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог.

Россию невозможно остановить только на фронте

Кит Келлог обратил внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован минимизировать потери собственной армии.

По словам спецпредставителя Трамп, крайне важно остановить кровопролитие перед началом обсуждения тонкостей мирного урегулирования.

Для России это что-то вроде ДНК в военных операциях — по сути, вы сражаетесь на истощение. Если вы посмотрите на историю, вы никогда не захотите вступать в бой на истощение с россиянами, потому что это то, как они воюют. Они к этому привыкли. Я имею в виду, что это страна, которая была готова терять и теряла. Кот Келлог Спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины и РФ

На этом фоне Келлог напомнил, что Россия потеряла около 700 000 человек в Сталинградской битве в течение всего полугода — они "даже глазом не моргнули".

Учитывая идентичную стратегию России в войне против Украины, нужно понять, что остановить РФ на поле боя очень сложно, поэтому важно использовать другие инструменты.