Видання The Hill дійшло висновку, що американський лідер Дональд Трамп має достатньо важелів впливу, щоб завершити війну, яку веде Росія, перемогою України. Вся річ у тім, що Київ готовий заплатити за це справді високу ціну.
Головні тези:
- Поразка Росії може забезпечити для США та Європи доступ до українських корисних копалин.
- Війна РФ проти України набуває глобального значення, а перемога чи поразка будуть мати вплив на весь світ.
Трамп хоче перемоги України, адже це вигідно для нього та США
На переконання американських аналітиків, якщо новий очільник Білого дому зможе добитися тотального розгрому Росії на полі бою, то США і Європа отримають усі українські корисні копалини.
В іншому випадку — Вашингтон і Брюссель отримають лише їхню частину.
Журналісти звертають увагу на те, що Україна вже продемонструвала готовність заплатити найвищу ціну, щоб забезпечити своє виживання як нації, вільної від російського гніту і без майбутнього репресивного панування.
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