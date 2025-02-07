Кепське майбутнє. З чим стикнеться Росія після завершення війни

Редакція Business Insider переконана, що навіть зупинення війни проти України не врятує економіку Росії від масштабних проблем, які примножувалися протягом останніх трьох років.
Головні тези:
- Демографічна криза та відтік мізків створюють серйозний тиск на економіку Росії.
- Зміни в економічній та політичній сферах гарантують країні-агресорці складне та неспокійне майбутнє.
Економіка Росії не зможу витримати тиск Заходу
Не можна ігнорувати той факт, що диктатор Путін загнав свою країну у залежність від військових витрат для підтримки економіки.
Ба більше, Росія обтяжена низкою економічних проблем, які неможливо вирішити протягом короткого проміжку часу.
Навіть якщо Києву та Москві вдасться домовитися про завершення війни, військові витрати Москви залишатимуться високими.
Спектр проблем, з якими наразі стикається країна-агресорка, є дійсно широким.
Йдеться про демографічну кризу, відтік мізків і високий попиту з боку оборонної промисловості та армії, який посилює тиск на ринок.
Усе це, а також виклик, які будуть з'являтися згодом, гарантують Росії дійсно кепське майбутнє навіть після завершення бойових дій.
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