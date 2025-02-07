Редакція Business Insider переконана, що навіть зупинення війни проти України не врятує економіку Росії від масштабних проблем, які примножувалися протягом останніх трьох років.

Економіка Росії не зможу витримати тиск Заходу

Не можна ігнорувати той факт, що диктатор Путін загнав свою країну у залежність від військових витрат для підтримки економіки.

Ба більше, Росія обтяжена низкою економічних проблем, які неможливо вирішити протягом короткого проміжку часу.

Навіть якщо Києву та Москві вдасться домовитися про завершення війни, військові витрати Москви залишатимуться високими.

В федеральному бюджеті РФ на 2025 рік передбачено рекордні витрати на армію — 13,5 трильйона рублів. Для порівняння, у минулому році ця сума становила 10,8 трильйона рублів. На думку економістів, таке стимулювання значною мірою відповідальне за нещодавнє економічне зростання Росії, ВВП якої минулого року зріс приблизно на 4%. Проте інші показники довгострокових перспектив Росії виглядають слабшими. Поширити

Спектр проблем, з якими наразі стикається країна-агресорка, є дійсно широким.

Йдеться про демографічну кризу, відтік мізків і високий попиту з боку оборонної промисловості та армії, який посилює тиск на ринок.