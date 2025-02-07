Ужасное будущее. С чем столкнется Россия после окончания войны
Категория
Экономика
Дата публикации

Ужасное будущее. С чем столкнется Россия после окончания войны

Кремль
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Источник:  Business Insider

Редакция Business Insider убеждена, что даже окончание войны против Украины не спасет экономику России от масштабных проблем, которые умножались последние три года.

Главные тезисы

  • Демографический кризис и отток мозгов оказывают серьезное давление на экономику России.
  • Изменения в экономической и политической сфере гарантируют стране-агрессорке сложное и беспокойное будущее.

Экономика России не смогу выдержать давление Запада

Нельзя игнорировать тот факт, что диктатор Путин загнал свою страну в зависимость от военных расходов для поддержки экономики.

Более того, Россия обременена рядом экономических проблем, которые невозможно решить в течение короткого промежутка времени.

Даже если Киеву и Москве удастся договориться о завершении войны, военные расходы Москвы будут оставаться высокими.

В федеральном бюджете РФ на 2025 год предусмотрены рекордные расходы на армию — 13,5 триллиона рублей. Для сравнения, в прошлом году эта сумма составила 10,8 триллиона рублей. По мнению экономистов, такое стимулирование в значительной степени ответственно за недавний экономический рост России, ВВП которой в прошлом году вырос примерно на 4%. Однако другие показатели долгосрочных перспектив России выглядят более слабыми.

Спектр проблем, с которыми сейчас сталкивается страна-агрессорка, действительно широк.

Речь идет о демографическом кризисе, оттоке мозгов и высоком спросе со стороны оборонной промышленности и армии, который усиливает давление на рынок.

Все это, а также вызов, который будет появляться впоследствии, гарантирует России действительно ужасное будущее даже после завершения боевых действий.

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