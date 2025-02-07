Ужасное будущее. С чем столкнется Россия после окончания войны

Редакция Business Insider убеждена, что даже окончание войны против Украины не спасет экономику России от масштабных проблем, которые умножались последние три года.
Главные тезисы
- Демографический кризис и отток мозгов оказывают серьезное давление на экономику России.
- Изменения в экономической и политической сфере гарантируют стране-агрессорке сложное и беспокойное будущее.
Экономика России не смогу выдержать давление Запада
Нельзя игнорировать тот факт, что диктатор Путин загнал свою страну в зависимость от военных расходов для поддержки экономики.
Более того, Россия обременена рядом экономических проблем, которые невозможно решить в течение короткого промежутка времени.
Даже если Киеву и Москве удастся договориться о завершении войны, военные расходы Москвы будут оставаться высокими.
Спектр проблем, с которыми сейчас сталкивается страна-агрессорка, действительно широк.
Речь идет о демографическом кризисе, оттоке мозгов и высоком спросе со стороны оборонной промышленности и армии, который усиливает давление на рынок.
Все это, а также вызов, который будет появляться впоследствии, гарантирует России действительно ужасное будущее даже после завершения боевых действий.
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