Редакция Business Insider убеждена, что даже окончание войны против Украины не спасет экономику России от масштабных проблем, которые умножались последние три года.

Экономика России не смогу выдержать давление Запада

Нельзя игнорировать тот факт, что диктатор Путин загнал свою страну в зависимость от военных расходов для поддержки экономики.

Более того, Россия обременена рядом экономических проблем, которые невозможно решить в течение короткого промежутка времени.

Даже если Киеву и Москве удастся договориться о завершении войны, военные расходы Москвы будут оставаться высокими.

В федеральном бюджете РФ на 2025 год предусмотрены рекордные расходы на армию — 13,5 триллиона рублей. Для сравнения, в прошлом году эта сумма составила 10,8 триллиона рублей. По мнению экономистов, такое стимулирование в значительной степени ответственно за недавний экономический рост России, ВВП которой в прошлом году вырос примерно на 4%. Однако другие показатели долгосрочных перспектив России выглядят более слабыми. Поделиться

Спектр проблем, с которыми сейчас сталкивается страна-агрессорка, действительно широк.

Речь идет о демографическом кризисе, оттоке мозгов и высоком спросе со стороны оборонной промышленности и армии, который усиливает давление на рынок.