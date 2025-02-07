Трамп нанес санкционный удар по МУС

Глава Белого дома Дональд Трамп объявил санкции против Международного уголовного суда. Более того, президент США обвинил его в предвзятых решениях против Штатов и Израиля.

МУС попал под санкции США

Как указано на сайте Белого дома, Дональд Трамп подписал этот указ еще во время официального визита в Вашингтон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Что важно понимать, документ предусматривает введение финансовых и визовых санкций против лиц и членов их семей, которые помогают расследовать МУС в отношении граждан США или союзников США.

Американский лидер считает, что действия МУС "создали опасный прецедент", что может подвергать граждан и военных США преследованиям и арестам за рубежом.

Это злонамеренное поведение [МУС] чревато нарушением суверенитета Соединенных Штатов и подрывает критически важную национальную безопасность. Дональд Трамп Президент США

Что важно понимать, официальный Вашингтон никогда не признавал юрисдикции МКС и не является участником Римского устава, на основе которого был учрежден суд.