Трамп нанес санкционный удар по МУС

Глава Белого дома Дональд Трамп объявил санкции против Международного уголовного суда. Более того, президент США обвинил его в предвзятых решениях против Штатов и Израиля.
Главные тезисы
- США ввели финансовые и визовые ограничения для лиц, помогающих в расследовании МКС в отношении граждан США и их союзников.
- Белый дом никогда не признавал юрисдикцию МУС.
- Трамп считает, что действия МУС нарушают суверенитет его страны.
МУС попал под санкции США
Как указано на сайте Белого дома, Дональд Трамп подписал этот указ еще во время официального визита в Вашингтон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Что важно понимать, документ предусматривает введение финансовых и визовых санкций против лиц и членов их семей, которые помогают расследовать МУС в отношении граждан США или союзников США.
Американский лидер считает, что действия МУС "создали опасный прецедент", что может подвергать граждан и военных США преследованиям и арестам за рубежом.
Что важно понимать, официальный Вашингтон никогда не признавал юрисдикции МКС и не является участником Римского устава, на основе которого был учрежден суд.
Позиция Белого дома в этом вопросе однозначна: американские военные и должностные лица не должны быть под следствием международных органов.
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