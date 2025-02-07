Трамп завдав санкційного удару по МКС

Очільник Білого дому Дональд Трамп оголосив санкції проти Міжнародного кримінального суду. Ба більше, президент США звинуватив його в упереджених рішеннях проти Штатів та Ізраїлю.

МКС потрапив під санкції США

Як вказано на сайті Білого дому, Дональд Трамп підписав цей указ ще під час офіційного візиту до Вашингтона прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Що важливо розуміти, документ передбачає запровадження фінансових та візових санкцій проти осіб та членів їхніх сімей, які допомагають у розслідуванні МКС щодо громадян США або союзників США.

Американський лідер вважає, що дії МКС "створили небезпечний прецедент", що може наражати громадян та військових США на переслідування й арешт за кордоном.

Ця зловмисна поведінка [МКС] загрожує порушенням суверенітету Сполучених Штатів і підриває критично важливу національну безпеку. Дональд Трамп Президент США

Що важливо розуміти, офіційний Вашингтон ніколи не визнавав юрисдикції МКС і не є учасником Римського статуту, на основі якого було засновано суд.