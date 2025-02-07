Трамп завдав санкційного удару по МКС
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Трамп завдав санкційного удару по МКС

The White House
Трамп
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Очільник Білого дому  Дональд Трамп оголосив санкції проти Міжнародного кримінального суду. Ба більше, президент США звинуватив його в упереджених рішеннях проти Штатів та Ізраїлю.

Головні тези:

  • США ввели фінансові та візові обмеження для осіб, які допомагають у розслідуванні МКС відносно громадян США та їх союзників.
  • Білий дім ніколи не визнавав юрисдикцію МКС.
  • Трамп вважає, що дії МКС порушують суверенітет його країни.

МКС потрапив під санкції США

Як вказано на сайті Білого дому, Дональд Трамп підписав цей указ ще під час офіційного візиту до Вашингтона прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Що важливо розуміти, документ передбачає запровадження фінансових та візових санкцій проти осіб та членів їхніх сімей, які допомагають у розслідуванні МКС щодо громадян США або союзників США.

Американський лідер вважає, що дії МКС "створили небезпечний прецедент", що може наражати громадян та військових США на переслідування й арешт за кордоном.

Ця зловмисна поведінка [МКС] загрожує порушенням суверенітету Сполучених Штатів і підриває критично важливу національну безпеку.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Що важливо розуміти, офіційний Вашингтон ніколи не визнавав юрисдикції МКС і не є учасником Римського статуту, на основі якого було засновано суд.

Позиція Білого дому у цьому питанні цілком однозначна: американські військові та посадові особи не повинні бути під слідством міжнародних органів.

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