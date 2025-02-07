Теперь это война Трампа. Почему президент США заинтересован в победе Украины
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Теперь это война Трампа. Почему президент США заинтересован в победе Украины

Трамп
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Источник:  The Hill

Издание The Hill пришло к выводу, что у американского лидера Дональда Трампа достаточно рычагов влияния, чтобы завершить войну, которую ведет Россия, победой Украины. Все дело в том, что Киев готов заплатить за это действительно высокую цену.

Главные тезисы

  • Поражение России может обеспечить для США и Европы доступ к украинским полезным ископаемым.
  • Война РФ против Украины приобретает глобальное значение, а победа или поражение будут иметь влияние на весь мир.

Трамп хочет победы Украины, ведь это выгодно для него и США

По мнению американских аналитиков, если новый глава Белого дома сможет добиться тотального разгрома России на поле боя, то США и Европа получат все украинские полезные ископаемые.

В противном случае — Вашингтон и Брюссель получат только их часть.

Теперь это война Трампа — выиграть или проиграть — не только в Украине, но и во всем мире, — отмечает редакция издания.

Журналисты обращают внимание на то, что Украина уже продемонстрировала готовность заплатить высокую цену, чтобы обеспечить свое выживание как нации, свободной от российского гнета и без будущего репрессивного господства.

Сотни тысяч украинцев уже погибли и были ранены... Целые города размером с Денвер, включая Мариуполь, были разрушены бомбардировками России, что является прямым нарушением Женевских конвенций, — отмечает The Hill.

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