Издание The Hill пришло к выводу, что у американского лидера Дональда Трампа достаточно рычагов влияния, чтобы завершить войну, которую ведет Россия, победой Украины. Все дело в том, что Киев готов заплатить за это действительно высокую цену.
Главные тезисы
- Поражение России может обеспечить для США и Европы доступ к украинским полезным ископаемым.
- Война РФ против Украины приобретает глобальное значение, а победа или поражение будут иметь влияние на весь мир.
Трамп хочет победы Украины, ведь это выгодно для него и США
По мнению американских аналитиков, если новый глава Белого дома сможет добиться тотального разгрома России на поле боя, то США и Европа получат все украинские полезные ископаемые.
В противном случае — Вашингтон и Брюссель получат только их часть.
Журналисты обращают внимание на то, что Украина уже продемонстрировала готовность заплатить высокую цену, чтобы обеспечить свое выживание как нации, свободной от российского гнета и без будущего репрессивного господства.
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