Издание The Hill пришло к выводу, что у американского лидера Дональда Трампа достаточно рычагов влияния, чтобы завершить войну, которую ведет Россия, победой Украины. Все дело в том, что Киев готов заплатить за это действительно высокую цену.

Трамп хочет победы Украины, ведь это выгодно для него и США

По мнению американских аналитиков, если новый глава Белого дома сможет добиться тотального разгрома России на поле боя, то США и Европа получат все украинские полезные ископаемые.

В противном случае — Вашингтон и Брюссель получат только их часть.

Теперь это война Трампа — выиграть или проиграть — не только в Украине, но и во всем мире, — отмечает редакция издания. Поделиться

Журналисты обращают внимание на то, что Украина уже продемонстрировала готовность заплатить высокую цену, чтобы обеспечить свое выживание как нации, свободной от российского гнета и без будущего репрессивного господства.