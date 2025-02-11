Переговоры Зеленского и Трампа. К чему готовиться Украине

Американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил, что в ближайшие дни проведет разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, Киев в скором времени посетит специальный представитель Трампа по Украине и России Кит Келлог.

Зеленский и Трамп готовятся к переговорам

Известно, что американский лидер направит в Мюнхен, где состоится конференция по безопасности, Кита Келлога, вице-президента США Джея Ди Венса, госсекретаря Марко Рубио и главу Пентагона Пита Хегсета.

По словам Келлога, после возвращения из Мюнхена он и другие члены американской делегации представят Трампу разные сценарии завершения войны РФ против Украины.

Зная, как работает процесс, для Зеленского, вероятно, было бы лучше, если бы мы все встретились вместе и обсудили это как группа. Кот Келлог Спецпредставитель Дональда Трампа по Украине и РФ

С заявлением на этот счет также выступил глава Госдепа США Марко Рубио.

По словам последнего, Дональд Трамп настаивает на быстром завершении войны, а Зеленский призывает к надежным гарантиям безопасности для Украины: