Переговоры Зеленского и Трампа. К чему готовиться Украине

Американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил, что в ближайшие дни проведет разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, Киев в скором времени посетит специальный представитель Трампа по Украине и России Кит Келлог.
Главные тезисы
- Команда Трампа представит президенту разные сценарии завершения войны.
- Зеленский продолжает настаивать на гарантиях безопасности для Украины.
Зеленский и Трамп готовятся к переговорам
Известно, что американский лидер направит в Мюнхен, где состоится конференция по безопасности, Кита Келлога, вице-президента США Джея Ди Венса, госсекретаря Марко Рубио и главу Пентагона Пита Хегсета.
По словам Келлога, после возвращения из Мюнхена он и другие члены американской делегации представят Трампу разные сценарии завершения войны РФ против Украины.
С заявлением на этот счет также выступил глава Госдепа США Марко Рубио.
По словам последнего, Дональд Трамп настаивает на быстром завершении войны, а Зеленский призывает к надежным гарантиям безопасности для Украины:
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