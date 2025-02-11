Видання The Washington Post звертає увагу на те, що донька спеціального представника США з питань України та Росії Кіта Келлога — Меган Моббс — уже багато років очолює благодійний фонду RT Weatherman Foundation, що допомагає Україні від початку повномасштабної війни.
Головні тези:
- Фонд Моббс координує доставку медичної допомоги до українських лікарень та евакуацію поранених американських бійців.
- Меган Моббс жорстко критикувала адміністрацію Джо Байдена за брак допомоги Україні.
Донька Келлога всіляко допомагає Україні уже багато років поспіль
На переконання американських журналістів, ліпшого "друга України", ніж Моббс годі й шукати.
Попри це, як зазначає редакція видання, немає жодних гарантій, що член команди Трампа завжди погоджується зі своєю донькою, і навпаки.
Ба більше, вказано, що команда Меган Моббс допомагає евакуювати поранених американських добровольців, які воюють в Україні, а також аквтино займається репатріацією тіл загиблих американських воїнів.
Що важливо розуміти, саме RT Weatherman Foundation координував і спонсорував поїздку Келлога в Україну в січні 2023 року.
Як відомо, згодом він виступив перед Сенатом США та заявив, що Україна має отримати можливість завдати поразки російській армії, оскільки "тільки це може змусити Путіна сісти за стіл переговорів".
На тлі останніх подій Меган Моббс також жорстко критикувала адміністрацію Джо Байдена, яка, на її думку, зробила недостатньо для допомоги Україні.
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