Видання The Washington Post звертає увагу на те, що донька спеціального представника США з питань України та Росії Кіта Келлога — Меган Моббс — уже багато років очолює благодійний фонду RT Weatherman Foundation, що допомагає Україні від початку повномасштабної війни.

Донька Келлога всіляко допомагає Україні уже багато років поспіль

На переконання американських журналістів, ліпшого "друга України", ніж Моббс годі й шукати.

Попри це, як зазначає редакція видання, немає жодних гарантій, що член команди Трампа завжди погоджується зі своєю донькою, і навпаки.

Фонд Моббс створив і керує логістичним центром на румунсько-українському кордоні, звідки вже доставлено понад 10 000 піддонів ліків, медичних товарів та іншої допомоги до понад 70 українських лікарень і гуманітарних організацій. Поширити

Меган Моббс (Фото: Instagram mobbs_mentality)

Ба більше, вказано, що команда Меган Моббс допомагає евакуювати поранених американських добровольців, які воюють в Україні, а також аквтино займається репатріацією тіл загиблих американських воїнів.

Що важливо розуміти, саме RT Weatherman Foundation координував і спонсорував поїздку Келлога в Україну в січні 2023 року.

Як відомо, згодом він виступив перед Сенатом США та заявив, що Україна має отримати можливість завдати поразки російській армії, оскільки "тільки це може змусити Путіна сісти за стіл переговорів".