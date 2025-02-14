Завершення війни. Трамп дав Україні чітку обіцянку

Американський лідер Дональд Трамп публічно пообіцяв, що Україна буде учасницею усіх перемовин щодо завершення війни, яку веде країна-агресорка Росія. За словами президента США, ніхто не буде вирішувати майбутнє України без неї.

Трамп підтвердив важливість участі України у переговорах щодо завершення війни

Журналісти поцікавилися в очільника Білого дому, чи буде безпосередньо Україна залучена до подальших "мирних переговорів", які президент США вестиме з Росією.

Дональд Трамп на це відповів:

Авжеж, будуть.Вони є частиною цього. У нас буде Україна, буде Росія, будуть залучені й інші люди. Поширити

Однак американський лідер поки не пояснив, про яких “інших людей” йдеться.

На цьому тлі Трамп також згадав про розмови з українським лідером Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами очільника Білого дому, він вважає їх “хорошими”.