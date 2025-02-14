Завершення війни. Трамп дав Україні чітку обіцянку
Категорія
Політика
Дата публікації

Завершення війни. Трамп дав Україні чітку обіцянку

The White House
Трамп

Американський лідер Дональд Трамп публічно пообіцяв, що Україна буде учасницею усіх перемовин щодо завершення війни, яку веде країна-агресорка Росія. За словами президента США, ніхто не буде вирішувати майбутнє України без неї.

Головні тези:

  • Трамп наголосив на важливості участі України у завершенні війни.
  • Президент США оцінив свої переговори з Зеленським та Путіним.

Трамп підтвердив важливість участі України у переговорах щодо завершення війни

Журналісти поцікавилися в очільника Білого дому, чи буде безпосередньо Україна залучена до подальших "мирних переговорів", які президент США вестиме з Росією.

Дональд Трамп на це відповів:

Авжеж, будуть.Вони є частиною цього. У нас буде Україна, буде Росія, будуть залучені й інші люди.

Однак американський лідер поки не пояснив, про яких “інших людей” йдеться.

На цьому тлі Трамп також згадав про розмови з українським лідером Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами очільника Білого дому, він вважає їх “хорошими”.

Хтось каже, що я мав першим зателефонувати Зеленському. Але я так не вважаю. Нам потрібно дізнатись, хоче Росія укласти угоду чи ні. Я знаю, що Зеленський хоче укласти угоду, бо він мені про це сказав. Тепер я знаю, що Росія теж хоче укласти угоду.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
США розкрили ключову стратегію Росії у війні проти України
армія РФ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Борис Джонсон назвав єдиний спосіб порятунку України від Путіна
Джонсон
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп заявив про переговори України, США та РФ — відомі час та місце
The White House
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?