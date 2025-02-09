Борис Джонсон назвав єдиний спосіб порятунку України від Путіна

На переконання колишнього британського лідера Бориса Джонсона, Захід повинен надати Україні реальні гарантії безпеки. Якщо цього не станеться, то війна завершиться тріумфом російського диктатора Володимира Путіна.
Головні тези:
- Для завершення війни необхідна рішучість союзників України.
- Борис Джонсон нагадав, що територіальні компроміси не зупинять Путіна.
Джонсон вірить, що Трамп зупинить Путіна
Британський політик звертає увагу на те, що саме зараз настав момент, коли союзники України мають "шокувати Путіна силою своєї рішучості".
За словами Джонсона, саме американський лідер Дональд Трамп може зробити це.
Також колишній прем'єр Британії нагадав Заходу, що жодні територіальні компроміси не зупинять війну, адже головна ціль Путіна — не територія України.
На переконання Джонсона, питання не в землі, а в майбутньому України — чи буде вона частиною Заходу, чи знову потрапить під контроль Кремля:
На переконання колишнього лідера Британії, війна закінчиться тільки тоді, коли Путін зрозуміє: Україна ніколи не повернеться під його контроль.
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