Борис Джонсон назвав єдиний спосіб порятунку України від Путіна

На переконання колишнього британського лідера Бориса Джонсона, Захід повинен надати Україні реальні гарантії безпеки. Якщо цього не станеться, то війна завершиться тріумфом російського диктатора Володимира Путіна.

Джонсон вірить, що Трамп зупинить Путіна

Британський політик звертає увагу на те, що саме зараз настав момент, коли союзники України мають "шокувати Путіна силою своєї рішучості".

За словами Джонсона, саме американський лідер Дональд Трамп може зробити це.

Також колишній прем'єр Британії нагадав Заходу, що жодні територіальні компроміси не зупинять війну, адже головна ціль Путіна — не територія України.

На переконання Джонсона, питання не в землі, а в майбутньому України — чи буде вона частиною Заходу, чи знову потрапить під контроль Кремля:

Якщо ми не вирішимо долю України як частини Заходу, захищеної західними гарантіями безпеки, Путіну буде забезпечено тріумф. Він збереже те, що у нього є, і буде використовувати своє становище для дестабілізації і нападу на Україну будь-якими засобами, поки уряд у Києві не впаде, не вибухне громадянська війна, і вся країна не повернеться на його орбіту. Борис Джонсон Колишній прем'єр Великої Британії

На переконання колишнього лідера Британії, війна закінчиться тільки тоді, коли Путін зрозуміє: Україна ніколи не повернеться під його контроль.