Трамп анонсував масштабну угоду з Україною
Категорія
Економіка
Дата публікації

Трамп анонсував масштабну угоду з Україною

Трамп
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Джерело:  The New York Post

Очільник Білого дому Дональд Трамп повідомив, що планує підписати з українським лідером Володимиром Зеленським угоду на 500 млн дол щодо видобутку корисних копалин та газу в Україні в обмін на гарантії безпеки.

Головні тези:

  • Дональд Трамп розглядає план щодо отримання рідкісноземельних металів України в обмін на постачання зброї ЗСУ.
  • Володимир Зеленський позитивно відреагував на ідею президента США.

Трамп розкрив свої плани щодо України

На переконання американського лідера, вказано угода буде прийнятна для будь-якої потенційної мирної ініціативи.

Він не захотів розкривати, коли саме вона буде підписана та як на його пропозицію відреагував президент України Володимир Зеленський.

Як відомо, нещодавно Дональд Трамп повідомив, що планує підписати з Україною угоду про отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї для введення війни проти Росії.

Ми хочемо укласти угоду з Україною, в якій вони гарантуватимуть те, що ми їм даємо, своїми рідкісноземельними металами та іншими речами.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Як заявив нещодавно Володимир Зеленський, у разі підписання угоди з командою Дональда Трампа США та Україна можуть спільно розробляти корисні копалини на українській території.

Американці найбільше допомогли, і тому американці повинні найбільше заробити. І вони повинні мати цей пріоритет, і вони його матимуть. Я також хотів би поговорити про це з президентом Трампом.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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