Це буде швидко. Трамп обговорив з Путіним завершення війни
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Це буде швидко. Трамп обговорив з Путіним завершення війни

Трамп
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Джерело:  The New York Post

Американський лідер Дональд Трамп уперше офіційно підтвердив, що провів телефонні перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним. Під час розмови президент США намагався домовитися про зупинення війни РФ проти України.

Головні тези:

  • Трамп вважає, що Путіна нібито непокоять вбивства на полі бою.
  • Президент США заявив про наявність конкретного плану для завершення війни.

Подробиці переговорів Трампа та Путіна

Представники медіа попросили президента США уточнити, скільки разів він розмовляв з Путіним. Дональд Трамп на це відповів: "Я краще промовчу".

На переконання американського лідера, російського диктатора "дійсно турбують" вбивства на полі бою.

Він (Путін — ред.) хоче, щоб люди перестали гинути. Всі ці мертві люди. Молоді, молоді, красиві люди. Вони як ваші діти, їх два мільйони — і ні за що. Війна ніколи б не розпочалася, якби я був президентом.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Окрім того, очільник Білого дому вкотре повторив, що у нього завжди були “хороші стосунки” з Путіним й звинуватив Джо Байдена у тому, що РФ вторглася в Україну.

За словами Дональда Трампа, у нього є конкретний план для завершення війни.

Я вірю, що це буде швидко. Щодня гинуть люди. Ця війна в Україні дуже погана. Я хочу покласти цьому край, — заявив він.

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