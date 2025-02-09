Це буде швидко. Трамп обговорив з Путіним завершення війни

Американський лідер Дональд Трамп уперше офіційно підтвердив, що провів телефонні перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним. Під час розмови президент США намагався домовитися про зупинення війни РФ проти України.
Головні тези:
- Трамп вважає, що Путіна нібито непокоять вбивства на полі бою.
- Президент США заявив про наявність конкретного плану для завершення війни.
Подробиці переговорів Трампа та Путіна
Представники медіа попросили президента США уточнити, скільки разів він розмовляв з Путіним. Дональд Трамп на це відповів: "Я краще промовчу".
На переконання американського лідера, російського диктатора "дійсно турбують" вбивства на полі бою.
Окрім того, очільник Білого дому вкотре повторив, що у нього завжди були “хороші стосунки” з Путіним й звинуватив Джо Байдена у тому, що РФ вторглася в Україну.
За словами Дональда Трампа, у нього є конкретний план для завершення війни.
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