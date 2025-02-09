Це буде швидко. Трамп обговорив з Путіним завершення війни

Американський лідер Дональд Трамп уперше офіційно підтвердив, що провів телефонні перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним. Під час розмови президент США намагався домовитися про зупинення війни РФ проти України.

Подробиці переговорів Трампа та Путіна

Представники медіа попросили президента США уточнити, скільки разів він розмовляв з Путіним. Дональд Трамп на це відповів: "Я краще промовчу".

На переконання американського лідера, російського диктатора "дійсно турбують" вбивства на полі бою.

Він (Путін — ред.) хоче, щоб люди перестали гинути. Всі ці мертві люди. Молоді, молоді, красиві люди. Вони як ваші діти, їх два мільйони — і ні за що. Війна ніколи б не розпочалася, якби я був президентом. Дональд Трамп Президент США

Окрім того, очільник Білого дому вкотре повторив, що у нього завжди були “хороші стосунки” з Путіним й звинуватив Джо Байдена у тому, що РФ вторглася в Україну.

За словами Дональда Трампа, у нього є конкретний план для завершення війни.