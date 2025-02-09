Это будет быстро. Трамп обсудил с Путиным завершение войны

Американский лидер Дональд Трамп в первый раз официально подтвердил, что провел телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Во время разговора президент США пытался договориться об остановке войны РФ против Украины.
Главные тезисы
- Трамп считает, что Путина якобы беспокоят убийства на поле боя.
- Президент США заявил о наличии конкретного плана для завершения войны.
Подробности переговоров Трампа и Путина
Представители медиа попросили президента США уточнить, сколько раз он разговаривал с Путиным. Дональд Трамп на это ответил: "Я лучше промолчу".
По мнению американского лидера, российского диктатора "действительно беспокоят" убийства на поле боя.
Кроме того, глава Белого дома еще раз повторил, что у него всегда были "хорошие отношения" с Путиным и обвинил Джо Байдена в том, что РФ напала на Украину.
По словам Дональда Трампа, у него есть конкретный план для завершения войны.
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