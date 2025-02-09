Это будет быстро. Трамп обсудил с Путиным завершение войны

Американский лидер Дональд Трамп в первый раз официально подтвердил, что провел телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Во время разговора президент США пытался договориться об остановке войны РФ против Украины.

Подробности переговоров Трампа и Путина

Представители медиа попросили президента США уточнить, сколько раз он разговаривал с Путиным. Дональд Трамп на это ответил: "Я лучше промолчу".

По мнению американского лидера, российского диктатора "действительно беспокоят" убийства на поле боя.

Он (Путин — ред.) хочет, чтобы люди перестали погибать. Все эти мертвые люди. Молодые, молодые, красивые люди. Они как ваши дети, их два миллиона и ни за что. Война никогда бы не началась, будь я президентом. Дональд Трамп Президент США

Кроме того, глава Белого дома еще раз повторил, что у него всегда были "хорошие отношения" с Путиным и обвинил Джо Байдена в том, что РФ напала на Украину.

По словам Дональда Трампа, у него есть конкретный план для завершения войны.