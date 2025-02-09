Трамп анонсировал масштабное соглашение с Украиной

Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что планирует подписать с украинским лидером Владимиром Зеленским соглашение на 500 млн долл по добыче полезных ископаемых и газа в Украине в обмен на гарантии безопасности.
Главные тезисы
- Дональд Трамп рассматривает план получения редкоземельных металлов Украины в обмен на поставку оружия ВСУ.
- Владимир Зеленский положительно отреагировал на идею президента США.
Трамп раскрыл свои планы касательно Украины
По убеждению американского лидера, указанное соглашение будет приемлемо для любой потенциальной мирной инициативы.
Он не захотел раскрывать, когда именно оно будет подписано и как на его предложение отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
Как известно, недавно Дональд Трамп сообщил, что планирует подписать с Украиной соглашение о получении редкоземельных металлов и других ресурсов в обмен на поставку оружия для введения войны против России.
Как заявил Владимир Зеленский, в случае подписания соглашения с командой Дональда Трампа США и Украина могут совместно разрабатывать полезные ископаемые на украинской территории.
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