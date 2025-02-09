Трамп анонсировал масштабное соглашение с Украиной

Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что планирует подписать с украинским лидером Владимиром Зеленским соглашение на 500 млн долл по добыче полезных ископаемых и газа в Украине в обмен на гарантии безопасности.

Трамп раскрыл свои планы касательно Украины

По убеждению американского лидера, указанное соглашение будет приемлемо для любой потенциальной мирной инициативы.

Он не захотел раскрывать, когда именно оно будет подписано и как на его предложение отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Как известно, недавно Дональд Трамп сообщил, что планирует подписать с Украиной соглашение о получении редкоземельных металлов и других ресурсов в обмен на поставку оружия для введения войны против России.

Мы хотим заключить соглашение с Украиной, в котором они будут гарантировать то, что мы им даем, своими редкоземельными металлами и другими вещами. Дональд Трамп Президент США

Как заявил Владимир Зеленский, в случае подписания соглашения с командой Дональда Трампа США и Украина могут совместно разрабатывать полезные ископаемые на украинской территории.