Борис Джонсон назвал единственный способ спасения Украины от Путина

По мнению бывшего британского лидера Бориса Джонсона, Запад должен предоставить Украине реальные гарантии безопасности. Если этого не произойдет, война завершится триумфом российского диктатора Владимира Путина.

Джонсон верит, что Трамп остановит Путина

Британский политик обращает внимание на то, что именно сейчас настал момент, когда союзники Украины должны "шокировать Путина силой своей решительности".

По словам Джонсона, именно американский лидер Дональд Трамп может это сделать.

Также бывший премьер Британии напомнил Западу, что никакие территориальные компромиссы не остановят войну, ведь главная цель Путина — не территория Украины.

По убеждению Джонсона, вопрос не в земле, а в будущем Украины — будет ли она частью Запада или снова попадет под контроль Кремля:

Если мы не решим судьбу Украины как части Запада, защищенной западными гарантиями безопасности, Путину будет обеспечен триумф. Он сохранит то, что у него есть, и будет использовать свое положение для дестабилизации и нападения на Украину любыми средствами, пока правительство в Киеве не упадет, не разразится гражданская война, и вся страна не вернется на его орбиту. Борис Джонсон Бывший премьер Великобритании

По мнению бывшего лидера Британии, война закончится только тогда, когда Путин поймет: Украина никогда не вернется под его контроль.