Борис Джонсон назвал единственный способ спасения Украины от Путина
Категория
Политика
Дата публикации

Борис Джонсон назвал единственный способ спасения Украины от Путина

Джонсон
Read in English
Читати українською
Источник:  Daily Mail

По мнению бывшего британского лидера Бориса Джонсона, Запад должен предоставить Украине реальные гарантии безопасности. Если этого не произойдет, война завершится триумфом российского диктатора Владимира Путина.

Главные тезисы

  • Для завершения войны необходима решительность союзников Украины.
  • Борис Джонсон напомнил, что территориальные компромиссы не остановят Путина.

Джонсон верит, что Трамп остановит Путина

Британский политик обращает внимание на то, что именно сейчас настал момент, когда союзники Украины должны "шокировать Путина силой своей решительности".

По словам Джонсона, именно американский лидер Дональд Трамп может это сделать.

Также бывший премьер Британии напомнил Западу, что никакие территориальные компромиссы не остановят войну, ведь главная цель Путина — не территория Украины.

По убеждению Джонсона, вопрос не в земле, а в будущем Украины — будет ли она частью Запада или снова попадет под контроль Кремля:

Если мы не решим судьбу Украины как части Запада, защищенной западными гарантиями безопасности, Путину будет обеспечен триумф. Он сохранит то, что у него есть, и будет использовать свое положение для дестабилизации и нападения на Украину любыми средствами, пока правительство в Киеве не упадет, не разразится гражданская война, и вся страна не вернется на его орбиту.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Бывший премьер Великобритании

По мнению бывшего лидера Британии, война закончится только тогда, когда Путин поймет: Украина никогда не вернется под его контроль.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп допустил большую ошибку относительно РФ. Почему это опасно для Украины
Трамп
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп анонсировал масштабное соглашение с Украиной
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Когда Путин остановит войну против Украины — прогноз генерала Кларка
Кларк

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?