Когда Путин остановит войну против Украины — прогноз генерала Кларка

Российский диктатор Владимир Путин решит завершить захватническую войну против Украины только после того, как осознает, что не сможет победить. Такое предположение озвучил генерал армии США (в отставке), бывший командующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе (1997-2000) Уэсли Кларк.
Главные тезисы
- Генерал Кларк считает, что без решительных действий Запада войну будет тяжело остановить.
- План завершения войны не может быть сформирован без участия Украины и РФ.
Путин до сих пор верит, что сможет захватить всю Украину
По словам американского генерала, завершение войны РФ против Украины — это не вопрос того, что Запад предложит Киеву и Москве определенную формулу и они скажут: нам нравится.
Несмотря на то, что спецпредставитель Дональда Трампа по Украине и РФ Кит Келлог уже озвучил видение Вашингтона, однако оно оказалось неприемлемым как для Украины, так и для России.
Он также напомнил о том, как американский президент Эйзенхауэр в начале своей каденции сказал: "У меня есть секретный план, как закончить Корейскую войну".
Тогда он направил в Южную Корею пушку, способную стрелять ядерными снарядами. Что важно понимать, это совпало со смертью Сталина и готовностью Мао Цзэдуна пойти навстречу.
По словам генерала, такие случаи в истории указывают на то, что только решительные действия могут остановить войны такого масштаба.
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