Коли Путін зупинить війну проти України — прогноз генерала Кларка

Російський диктатора Володимир Путін вирішить завершити загарбницьку війну проти України лише після того, як усвідомить, що не зможе перемогти. Таке припущення озвучив генерал армії США (у відставці), колишній командувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі (1997-2000) Веслі Кларк.

Путін досі вірить, що зможе захопити всю Україну

За слова американського генерала, завершення війни РФ проти України — це не питання того, що Захід запропонує Києву та Москві певну формулу і вони скажуть: нам подобається.

Попри те, що спецпредставник Дональда Трампа по Україні і РФ Кіт Келлог уже озвучив бачення Вашингтона, однак воно виявилося неприйнятним як для України, так і для Росії.

Але так відбуваються переговори. Вони будуть сформовані сильними сторонами обох учасників, — наголосив Кларк. Поширити

Він також нагадав про те, як американський президент Ейзенхауер на початку своєї каденції сказав: "У мене є секретний план, як закінчити Корейську війну".

Тоді він надіслав до Південної Кореї гармату, здатну стріляти ядерними снарядами. Що важливо розуміти, це збіглося в часі зі смертю Сталіна та готовністю Мао Цзедуна піти назустріч.

Історія закінчилася перемир’ям, яке триває і донині, — додав Кларк. Поширити

За словами генерала, такі випадки в історії вказують на те, що лише рішучі дії можуть зупинити війни такого масштабу.